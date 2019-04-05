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Подделки и нашпигованные монетами телефоны: как не стать жертвой недобросовестных продавцов

Сегодня, 15:59

Перед покупкой подержанную технику необходимо продиагностировать

Подделки и нашпигованные монетами телефоны: как не стать жертвой недобросовестных продавцов Украина Перед покупкой подержанную технику необходимо продиагностировать


Купили с рук мобильный телефон – готовьтесь получить кота в мешке. Сегодня мошенники умудряются продавать не только поддельные устройства, но и макеты техники, нашпигованные копейками. Как работают наглые мошеннические схемы – узнавали журналисты "Сегодня".

Свою историю нам рассказал Артем Трофимов. Мужчина купил подержанный мобильный телефон. Устройство было не рабочее, но продавец заверил, что поломка несущественна. Когда Артем отнес телефон в сервис, выяснилось, что вместо материнской платы и матрицы в него были встроены 50 и 25 копеек.

Отметим, что чаще всего мошенники обманывают с нерабочими ноутбуками или бытовой техникой, которые перегорели от перепадов напряжения. Поэтому перед покупкой подержанной техники ее необходимо продиагностировать. Для этого надо принести ее в сервисный центр, где специалисты осмотрят устройство изнутри. Стоит такая услуга от 100 до 300 гривен.

Кроме того, заместитель директора союза потребителей Михаил Шарко советует не покупать товар в другом городе и отправлять подписку. Выбирайте продавцов только тех, с кем можно встретиться лицом к лицу, чтобы не только протестировать товар, но и изучить техническую документацию на устройство. Если такой документации нет, то это, скорее всего, либо подделка, либо контрабанда. Необходимо учитывать и стоимость телефона. Если за телефон вам предлагают заплатить на тридцать процентов меньше, чем его рыночная цена, вероятно вам хотят продать подделку.

Ранее в Одессе сотрудники фискальной службы заметили в сети магазинов обуви крупную партию товара с признаками подделки мировых брендов.

Также в Ильичевском порту сотрудники таможни обнаружили крупнейшую партию контрабандной поддельной парфюмерии. По информации стражей экономической границы, контрабандисты воспользовались вполне традиционной схемой обмана.

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Тег техника, подделка, мошенники, продажа

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