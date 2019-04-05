Подделки и нашпигованные монетами телефоны: как не стать жертвой недобросовестных продавцов

Перед покупкой подержанную технику необходимо продиагностировать

Подделки и нашпигованные монетами телефоны: как не стать жертвой недобросовестных продавцов 2019-04-05T15:59:00+03:00 Украина Перед покупкой подержанную технику необходимо продиагностировать





Свою историю нам рассказал Артем Трофимов. Мужчина купил подержанный мобильный телефон. Устройство было не рабочее, но продавец заверил, что поломка несущественна. Когда Артем отнес телефон в сервис, выяснилось, что вместо материнской платы и матрицы в него были встроены 50 и 25 копеек.

Отметим, что чаще всего мошенники обманывают с нерабочими ноутбуками или бытовой техникой, которые перегорели от перепадов напряжения. Поэтому перед покупкой подержанной техники ее необходимо продиагностировать. Для этого надо принести ее в сервисный центр, где специалисты осмотрят устройство изнутри. Стоит такая услуга от 100 до 300 гривен.

Кроме того, заместитель директора союза потребителей Михаил Шарко советует не покупать товар в другом городе и отправлять подписку. Выбирайте продавцов только тех, с кем можно встретиться лицом к лицу, чтобы не только протестировать товар, но и изучить техническую документацию на устройство. Если такой документации нет, то это, скорее всего, либо подделка, либо контрабанда. Необходимо учитывать и стоимость телефона. Если за телефон вам предлагают заплатить на тридцать процентов меньше, чем его рыночная цена, вероятно вам хотят продать подделку.

Ранее в Одессе сотрудники фискальной службы заметили в сети магазинов обуви крупную партию товара с признаками подделки мировых брендов.

Также в Ильичевском порту сотрудники таможни обнаружили крупнейшую партию контрабандной поддельной парфюмерии. По информации стражей экономической границы, контрабандисты воспользовались вполне традиционной схемой обмана.

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