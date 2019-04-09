Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Поддержат и делом, и словом: как работают волонтеры Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 07:13

Волонтеры Фонда Рината Ахметова во время работы находят своих будущих супругов среди коллег

Фото: fdu.org.ua
Поддержат и делом, и словом: как работают волонтеры Фонда Рината Ахметова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b88/983/5cab889830c14.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b88/983/5cab889830c14.png Украина Волонтеры Фонда Рината Ахметова во время работы находят своих будущих супругов среди коллег

На Донбассе мирные жители выбирают лучшего волонтера. Опрос в 94 населенных пунктах в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения провел Фонд Рината Ахметова, чья программа Гуманитарный штаб вот уже пятый год является крупнейшей гуманитарной миссией в Украине. За это время к благородному делу бескорыстной помощи присоединились 5000 волонтеров, которые не просто доставляют продуктовые наборы Фонда в отдаленные и опасные уголки региона, но и приносят с собой надежду. Мирные жители Донбасса воспринимают их по-особенному, как советников, помощников и даже друзей.

Вовремя

Пятый год Фонд Рината Ахметова системно и регулярно помогает мирным жителям, фактически спасая от голода стариков, детей и людей с инвалидностью. Благодарность людей выражается как в добрых словах в адрес волонтеров и Рината Ахметова, так и во вкуснейших пирожках, которые бабушки пекут для уже ставших родными бригад мобильной выдачи Фонда. 

Так, жительница села Лебединское Ольга Нестеренко рассказала, что всех волонтеров знает в лицо, а некоторых и по имени.

"Когда получаем помощь, разговариваем о жизни, делимся новостями. Они спокойные, вежливые, поддержат и делом, и словом", — говорит Ольга.

А ее землячка Людмила Завалько не могла не отметить и чисто человеческие качества волонтеров:

"Ребята внимательные, отзывчивые. Каждый готов ответить на любой вопрос, объяснить, рассказать".

Действительно, нужно иметь железные нервы, бесконечное терпение и очень много сострадания, чтобы как волонтеры Фонда отвечать на многочисленные и зачастую повторяющиеся вопросы, разъяснять, казалось бы, простые вещи, выслушивать грустные, а то и трагические истории. Не всякий выдержит такой темп жизни, но кто-то не просто выдерживает, а еще и находит свою вторую половинку.

Жители Авдеевки Алена и Иван Маслюк присоединились к команде Фонда, когда в их город прибыла первая колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова.

"Помню, как начинались боевые действия, обстрелы. В глазах людей были растерянность и страх. Никто не знал, где взять еду — и тут пришла машина с продуктами", — вспоминает Алена.

Иван подхватывает:

"Эти наборы выживания прибыли очень вовремя. Не бросил земляков Ринат Леонидович, было важно вместе с продуктами получить и моральную поддержку. Людей было очень много, мы с Аленой решили помочь в выдаче и с тех пор стали волонтерами".

Помогая людям, Алена и Иван сблизились настолько, что решили сыграть свадьбу. Сейчас они ждут ребенка.

"Есть примета, что девочки рождаются к миру. Поэтому ждем девочку", — улыбается Алена.

Читайте также

Все лучшие

Жители прифронтовых сел уже привыкли, что к ним регулярно приезжают бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова, а с другой стороны — мечтают, чтобы в работе волонтеров и гуманитарных миссий наконец отпала необходимость и все вернулись к мирным занятиям. 

"Если будет мир и тишина, то эти ребята могут работать по своей специальности, по профессии, а не ездить по бездорожью в разные села, — рассуждает пенсионерка из села Курдюмовка Зинаида Михайлова. — Я представляю, как им трудно: пакеты погрузи-разгрузи, всех выслушай-подскажи. Знаете, какие мы, старики, бываем? Особенно когда стреляют — все нервные, испуганные, могут заплакать или начать ругаться на чем свет стоит. А наши ребята — умницы: и успокоят, и подскажут, что делать. Как их не любить? И кто лучший из них — выбрать трудно. Они все лучшие!".

На Донбассе потребность в помощи остается, а значит, продолжает работу и Фонд. Люди выражают свою признательность всем членам его команды. Кто из них достоин звания "Лучший волонтер", станет известно 10 апреля в Киеве, на отчетном мероприятии Фонда Рината Ахметова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег волонтеры, волонтер, Гуманитарный штаб, фонд Рината Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость " Поддержат и делом, и словом: как работают волонтеры Фонда Рината Ахметова". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Самое страшное – морозы и подростки": как в Киеве живут бездомные

5 апреля, 14:29

Пара волонтеров помогает людям вернуться в социум

"Чтобы сын жил": как Фонд Ахметова спасает детей из Донецка

5 апреля, 14:11

В рамках проекта "Лекарства детям" Фонд Рината Ахметова выдал свыше 4,3 тысяч наборов жизненно необходимых медикаментов

В Харькове простились с бойцом и волонтером Яной Червоной

4 апреля, 17:11

На прощание с "Ведьмой" пришли сотни людей

"Реабилитация раненых детей": Фонд Рината Ахметова принимает заявки

4 апреля, 11:18

С начала конфликта на Донбассе в результате подрывов и обстрелов были ранены более 260 мальчиков и девочек

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

На Бали полиция застрелила двоих россиян: видео

Актрисы Сomedy Women и их вторые половинки

​Сеть повеселило уморительное видео о неправильных россиянах

8 наций, которым грозит вымирание

Как 15 тысяч украинцев могут остаться без жилья

ТОП-5 самых экономных авто

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Легендарные актрисы прошлого: ТОП-25 поразительных фактов о них

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?