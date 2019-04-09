Поддержат и делом, и словом: как работают волонтеры Фонда Рината Ахметова

Волонтеры Фонда Рината Ахметова во время работы находят своих будущих супругов среди коллег

Фото: fdu.org.ua

Поддержат и делом, и словом: как работают волонтеры Фонда Рината Ахметова Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b88/983/5cab889830c14.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b88/983/5cab889830c14.png 2019-04-09T07:13:00+03:00 Украина Волонтеры Фонда Рината Ахметова во время работы находят своих будущих супругов среди коллег

На Донбассе мирные жители выбирают лучшего волонтера. Опрос в 94 населенных пунктах в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения провел Фонд Рината Ахметова, чья программа Гуманитарный штаб вот уже пятый год является крупнейшей гуманитарной миссией в Украине. За это время к благородному делу бескорыстной помощи присоединились 5000 волонтеров, которые не просто доставляют продуктовые наборы Фонда в отдаленные и опасные уголки региона, но и приносят с собой надежду. Мирные жители Донбасса воспринимают их по-особенному, как советников, помощников и даже друзей.

Вовремя

Пятый год Фонд Рината Ахметова системно и регулярно помогает мирным жителям, фактически спасая от голода стариков, детей и людей с инвалидностью. Благодарность людей выражается как в добрых словах в адрес волонтеров и Рината Ахметова, так и во вкуснейших пирожках, которые бабушки пекут для уже ставших родными бригад мобильной выдачи Фонда.

Так, жительница села Лебединское Ольга Нестеренко рассказала, что всех волонтеров знает в лицо, а некоторых и по имени.

"Когда получаем помощь, разговариваем о жизни, делимся новостями. Они спокойные, вежливые, поддержат и делом, и словом", — говорит Ольга.

А ее землячка Людмила Завалько не могла не отметить и чисто человеческие качества волонтеров:

"Ребята внимательные, отзывчивые. Каждый готов ответить на любой вопрос, объяснить, рассказать".

Действительно, нужно иметь железные нервы, бесконечное терпение и очень много сострадания, чтобы как волонтеры Фонда отвечать на многочисленные и зачастую повторяющиеся вопросы, разъяснять, казалось бы, простые вещи, выслушивать грустные, а то и трагические истории. Не всякий выдержит такой темп жизни, но кто-то не просто выдерживает, а еще и находит свою вторую половинку.

Жители Авдеевки Алена и Иван Маслюк присоединились к команде Фонда, когда в их город прибыла первая колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова.

"Помню, как начинались боевые действия, обстрелы. В глазах людей были растерянность и страх. Никто не знал, где взять еду — и тут пришла машина с продуктами", — вспоминает Алена.

Иван подхватывает:

"Эти наборы выживания прибыли очень вовремя. Не бросил земляков Ринат Леонидович, было важно вместе с продуктами получить и моральную поддержку. Людей было очень много, мы с Аленой решили помочь в выдаче и с тех пор стали волонтерами".

Помогая людям, Алена и Иван сблизились настолько, что решили сыграть свадьбу. Сейчас они ждут ребенка.

"Есть примета, что девочки рождаются к миру. Поэтому ждем девочку", — улыбается Алена.

Все лучшие

Жители прифронтовых сел уже привыкли, что к ним регулярно приезжают бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова, а с другой стороны — мечтают, чтобы в работе волонтеров и гуманитарных миссий наконец отпала необходимость и все вернулись к мирным занятиям.

"Если будет мир и тишина, то эти ребята могут работать по своей специальности, по профессии, а не ездить по бездорожью в разные села, — рассуждает пенсионерка из села Курдюмовка Зинаида Михайлова. — Я представляю, как им трудно: пакеты погрузи-разгрузи, всех выслушай-подскажи. Знаете, какие мы, старики, бываем? Особенно когда стреляют — все нервные, испуганные, могут заплакать или начать ругаться на чем свет стоит. А наши ребята — умницы: и успокоят, и подскажут, что делать. Как их не любить? И кто лучший из них — выбрать трудно. Они все лучшие!".

На Донбассе потребность в помощи остается, а значит, продолжает работу и Фонд. Люди выражают свою признательность всем членам его команды. Кто из них достоин звания "Лучший волонтер", станет известно 10 апреля в Киеве, на отчетном мероприятии Фонда Рината Ахметова.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.