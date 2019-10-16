Подозреваемый по делу Гандзюк четвертый раз не явился в суд

Екатерина Гандзюк. Фото: из открытых источников

Игорь Павловский, которому следствие инкриминирует умышленное сокрытие информации об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, 15 октября в четвертый раз не явился на подготовительное заседание райсуда Одессы, мотивируя это пребыванием на больничном.

Слушание дела в очередной раз перенесено, сообщает Укринформ.

"Из-за неявки в суд подозреваемого Павловского рассмотрение дела переносится на 17 часов 24 октября", – озвучил решение следственный судья Дмитрий Осиик.

Председательствующий на заседании также решил отправить запрос в Центр реконструктивной и восстановительной медицины Одесского национального медицинского университета относительно обоснования постоянного пребывания в медучреждении подсудимого Павловского.

Реклама

Стоит отметить, что на предварительное заседание Приморского райсуда, которое было назначено на 22 августа, Павловский так же не явился. Как сообщила следственному судье Осиику прокурор отдела Генпрокуратуры Украины Галина Калита, подсудимый временно проживает в Одессе в связи с прохождением курса лечения. Адвокат Павловского Надежда Куренная тоже не прибыла в суд, сообщив накануне суду, что 22 августа принимает участие в заседании Каменско-Бугского райсуда Львовской области.

Причем в суде не было объявлено о наличии официального документа, подтверждающего заболевание подсудимого, который в третий раз проигнорировал вызов в суд, а Виктора Гандзюка, отца убитой группой преступников, следственный судья вообще не приглашал на заседание суда.

Как сообщалось, в конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского – фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

В тренде Погода в Украине 16 октября будет одной из самых теплых в Европе

Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение из соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), которое карается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама