Поездки в неисправных автобусах: как возместить ущерб за неудобства (видео)

Украинцы все чаще становятся пассажирами автобусов, непригодных для использования. Особенно это касается междугородних перевозок. Перед каждым рейсом транспорт обязаны проверять, однако многие водители это правило игнорируют, рискуя жизнью пассажиров. Журналисты "Сегодня. Новости" выяснили, возможно ли возместить ущерб за поездку в неисправном транспорте и как доказать свою правоту.

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Так, одной из таких пассажиров оказалась Юлия из Кропивницкого. Летом в разгар жары она ехала с дочерью в автобусе, где не работал кондиционер, а окна не открывались. В результате температура в салоне быстро поднялась до 42 градусов и поездка превратилась в настоящее мучение.

Видео: Сегодня

Журналисты выяснили, что перед каждым рейсом транспортное средство должно пройти техосмотр. Если эксперты заметят поломку, автобус должны снять с рейса.

Пассажир автобуса с поломками может требовать компенсацию за моральный ущерб.

"Это является ненадлежащим оказанием услуг. Фактически, лицо, даже если ему не предоставлено физического или материального вреда, имеет право на возмещение морального ущерба. Ведь такие условия перевозки наносят ей моральный вред и создают диксомфорт", – сказала адвокат Екатерина Григораш.

Чтобы доказать свою правоту, адвокат советует фиксировать все нарушения. Если неполадки возникают уже во время поездки, нужно вызывать правоохранителей и писать заявление на перевозчика.

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Напомним, ранее мы писали, как в Днепре женщина получила ожоги раскаленным паром в общественном транспорте.

А в Киеве у маршрутки отлетело колесо перед остановкой. К счастью, транспорт с пассажирами ехал не на большой скорости. Никто из людей не пострадал.

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