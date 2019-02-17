Погода на начало недели: в Украине похолодает, но осадки не ожидаются

В ближайшее время температура снизится, но осадков синоптики не ожидают

Фото: Pixabay

Погода на начало недели: в Украине похолодает, но осадки не ожидаются //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fb1/4d4/5c5fb14d43f51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fb1/4d4/5c5fb14d43f51.jpg 2019-02-17T13:23:00+02:00 Украина В ближайшее время температура снизится, но осадков синоптики не ожидают

В ближайшие сутки, 18 февраля, в Украине ожидается снижение температуры воздуха, однако осадки синоптики не ожидают. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

Так, в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – от двух мороза до трех тепла, в Черниговской и Сумской областях до пяти градусов мороза; днем 4-9 тепла, на Левобережье 0-5 тепла.

В Киеве осадки не ожидаются, а температура ночью составит около нуля градусов, днем – 4-6 тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,2 градусов выше ноля в 2002 году, самая низкая ночью – на отметке 21,2 градусов мороза в 1985 году.

На вторник, 19 февраля, в Украине без существенных осадков, на севере Левобережья местами гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Температура в западных областях ночью около нуля, днем 5-10 тепла; на остальной территории ночью 5-10 мороза, днем 2-7 тепла.

В Киеве 19 февраля – без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

Напомним, что февраль в Украине начался с непривычного для этого времени года потепления. А в Харькове по давней традиции сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Своей тени Тимка так и не нашел.

"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", – истолковала предсказания сурка сотрудница биостанции Надежда Токарская.

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