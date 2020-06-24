Потоп продолжится: синоптик предупредила жителей западных областей

При этом в остальных областях Украины будет в основном солнечная и жаркая погода

Завтра, 25 июня, почти на всей территории страны будет сухо, за исключением западных областей – там продолжит заливать и так сильно пострадавшие районы. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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"Западная часть Украины, а особенно та, которая сейчас больше всех интересует – Карпаты, Прикарпатье, Буковина – завтра снова в дождях. Соответственно гидрологическая ситуация остается сложной и опасной. Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи … К сожалению, пока длительного сухого периода и полного прекращения осадков не видно", – написала она.

Диденко отметила, что в четверг на большей части территории Украины будет сухая погода, разве что где-то пройдут "неожиданные" дожди с грозами. Температура воздуха ожидается в пределах 26-30 градусов, на западе Украины – 23-27 градусов.

В Киеве 25 июня синоптик прогнозирует солнечную погоду и без осадков, температура воздуха 28 градусов.

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Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Наиболее сложная ситуация на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области. Населенные пункты затоплены, рушатся мосты. Масштабное наводнение на западе Украины показали с воздуха.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен "красный" уровень опасности. В Черновицкой ОГА даже призвали готовиться к эвакуации.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

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