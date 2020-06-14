Пограничники испытали украинский пистолет-пулемет: видео стрельбы

Ранее спецназ Госпогранслужбы вооружили немецкими пистолет-пулеметами МР-5, а теперь украинские пограничники испытали украинский вариант SMG-15, который разработан отечественными специалистами, сообщает пресс-служба ГПСУ.

По инициативе администрации Госпогранслужбы, с привлечением экспертов из других силовых ведомств в течение недели были проведены ведомственные испытания пистолета-пулемета SMG-15 калибра 9х19 мм. Это пистолет-пулемет отечественного производства и разработан специалистами ООО "УКРОП".

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Пограничники испытали тактико-технические и эргономические характеристики пистолет-пулемета, а также возможности ведения стрельбы в критических условиях и экстремальных температурах (+500 градусов и при -400). В результате оружие зарекомендовало себя как надежный образец и показало удовлетворительные результаты.

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Теперь ожидается, что партия этих SMG-15 будет передана в одно из подразделений охраны границы для эксплуатации в реальных условиях службы.

"Поэтапный переход на новые виды вооружения позволит повысить огневую мощь пограничных подразделений, а опыт, приобретенный в реальных боевых действиях, в сочетании с современным вооружением, делают наших военнослужащих непобедимыми", – заявили в Госпогранслужбе.

Видео: ГПСУ

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Как сообщали новости "Сегодня", полицию тоже вооружили пистолет-пулеметами, но немецкими. Экс-глава Нацполиции Сергей Князев вместе со спецназовцами из КОРДа протестировали МР-5. Такие пистолеты-пулеметы используются в полиции большинства стран, в частности в Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, США.

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