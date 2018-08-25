Пограничники не пустили российского правозащитника в Украину

Сегодня, 15:53

Роман Удот не понимает причины отказа во въезде

Роман Удот. Фото: www.facebook.com / Roman Udot
Роман Удот. Фото: www.facebook.com / Roman Udot

Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику, члену Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, потому что он не предоставил убедительных доказательств необходимости этого. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Данный гражданин следовал рейсом из Тбилиси транзитом на Вильнюс. В аэропорту "Борисполь" он изъявил желание выйти в город, однако не смог предоставить убедительных доказательств в том, что в этом действительно есть какая-то необходимость. Учитывая риски, это все-таки гражданин РФ, пограничники не предоставили ему такой возможности. Он будет ожидать своего рейса в аэропорту", – сообщил Слободян.

Слободян также отметил, что въезд в Украину Удоту не запрещали.

В свою очередь сам Роман Удот на своей странице в Facebook написал, что ему неясна причина того, почему его не пустили в Киев.

"В Киев не пустили. Причина не ясна. Документы пропали в неизвестном направлении. Увели в зону вылета, по пути заставив оставить багаж в каком-то неохраняемом и открытом помещении. Сотрудник [пограничной] службы отказался представиться" , – написал Удот на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 25 августа.

По его словам, его сопроводили в терминал, где он смог поесть, однако забрали документы, которые пообещали вернуть перед вылетом. Также заставили оставить багаж в неохраняемом помещении, однако позже его вернули.

"Они больше от меня страдают, чем я. Поверьте. Не отставал от погранца, пока не воссоединился с багажом. Паспорт вернут только при вылете. Так что это мы тестируем систему, а не они нас", – написал Р.Удот.

1535200398.8077

Ранее пограничники не пустили в Украину двух граждан РФ, которые прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Один из них незаконно посещал Крым, второй является представителем пропагандистского канала "Россия".

Также во въезде в страну отказали четверым гражданам РФ, которые оказались ультрас футбольного клуба России "Торпедо". Россияне, которые имели при себе агрессивную символику, не смогли объяснить цель своего визита в страну.

Мы сообщали о том, что российский музыкант Мот (Матвей Мельников) не прошел контроль в "Борисполе" из-за неоднократных поездок в Крым.
Россия, Борисполь, пограничники, правозащитник, Госпогранслужба Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Пограничники не пустили российского правозащитника в Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Путин и Бабич. Фото: kremlin.ru

Путин назначил нового посла в Беларуси, которого ранее "забраковала" Украина

Вчера, 15:56

В 2016 году Бабича хотели "впихнуть" Украине послом вместо Зурабова, но не вышло

Россия

Фото: ovdinfo.org

В России задержали более тысячи участников акции протеста "Он нам не царь"

5 Мая, 17:28

Самое большое число задержанных - в Москве 
Загрузка...

Политика

Военные РФ начали применять лазер. Фото: скриншот

Аваков: Россия применяет на Донбассе лазерное оружие

4 Мая, 14:01

Использование российскими военными нового оружия против украинцев планируют обсудить на международном уровне

Донбасс

На Донбассе женщина умышленно наехала на пограничника

9 Июня, 19:22

Украинка таким образом отреагировала на замечание пограничников 
Загрузка...