Похищение мотоцикла у Найема: появилось фото угонщика

Киевлян призывают обращаться в полицию или к Найему, если кто-то узнает похитителя

В сети появилось фото угонщика мотоцикла Маси Найема, который является братом народного депутата Мустафы Найема. Об этом написала в Facebook адвокат Алина Самарец.

"Это лицо на фото сегодня у самого Апелляционного суда Киева под носом у охраны похитило мотоцикл Маси Найема. Если кому известно это лицо, просьба поделиться информацией со мной, Маси или Соломенским управлением полиции г. Киева", – написала она.

Фото: facebook.com/Самарец

В свою очередь Мустафа Найем призвал киевлян к помощи в поимке угонщика.

"Давайте сделаем этого парня известным. Угнал мотоцикл моего брата прямо под Апелляционным судом города Киева, на Соломенской площади 2-а. Белая Honda CBR 125 2014 года выпуска, госномер АА7937 АВ. Пишите мне, брату или сразу обращайтесь в полицию, если вы его узнали или у вас есть какая-либо информация о его личности", – написал нардеп.

Как сообщалось, сегодня утром у Маси Найема угнали мотоцикл прямо под зданием Апелляционного суда в Киеве. Брат нардепа приехал на судебное заседание по делу об избиении Мустафы, однако домой ему, вероятно, пришлось возвращаться на общественном транспорте.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Правоохранители заявили, что нападавшим на Найема грозит до четырех лет тюрьмы, а следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Читайте подробней детали конфликта и все подробности о нападавших.