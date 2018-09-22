Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Пока что бабье лето балует украинцев, однако синоптики недавно пообещали приход сразу двух холодных циклонов. Сайт "Сегодня" решил более внимательно разобраться с прогнозом на ближайшие дни.

В субботу, 22 сентября в западных областях Украины дожди, местами сильные. На остальной территории страны облачно с прояснениями. Температура воздуха днем на западе от 16 до 22 градусов тепла, в остальной части страны в среднем от 26 до 28 градусов выше нуля.

В воскресенье, 23 сентября западные области "поменяются местами" с остальными – если на западе сухо, то по всей Украине проливные дожди. При этом резко похолодает – днем в западных и северных областях 14-16 градусов тепла, в центре – 15-17 градусов, на востоке и на юге – 20-22 градуса.

В понедельник, 24 сентября дожди зальют западную, центральную и северную части страны. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне (разве что еще на два-три градуса похолодает в восточных областях). Средняя температура воздуха по Украине составит примерно 16-19 градусов.

Во вторник, 25 сентября осадки уже во всех регионах страны – при этом на юге ожидаются грозы. Похолодает еще больше – в западных и северных областях днем уже от 9 до 12 тепла, в центре – от 10 до 12, в восточных областях от 13 до 17, и на юге от 15 до 19 градусов выше нуля.

В среду, 26 сентября сухо только в Крыму – на остальной территории Украины продолжат идти дожди. Температура воздуха останется примерно такой, же, как и во вторник, разве что в восточных областях похолодает до 11-14 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды

22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Как пишет сайт "Синоптик", наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег выпадет нескоро.

23 сентября – в этот день почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму.

24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.

25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. В этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки – весна будет ранней, а если снизу, то поздней.

26 сентября почитается память святого Корнилия сотника. Считается, что если в этот день пойдет дождь, то погода в ближайшее время будет ненастной.