"Поклонники": украинские фанаты Земфиры передавали ее волосы как реликвию

В предыдущих выпусках речь шла о поклонниках Элвиса Пресли, Фредди Меркьюри, Майкла Джексона и других. Героиня нынешней публикации — Земфира. В команде артистки всегда были украинцы (к примеру, Pianoбой Дмитрий Шуров был у Земфиры клавишником в 2006—2009 гг.), а поклонники из числа наших соотечественников отзываются о ней, как о человеке очень доброжелательном. Хотя в вопросах музыки Зема — крайне строга и педантична.

План побега и плакат из простыни

Увлечение музыкой Земфиры для киевской пиарщицы Екатерины Скуридиной началось случайно. В 1998 году девушка жила в Днепре (бывший Днепропетровск) и была активной участницей фан-клуба группы "Мумий Тролль".

"Однажды ко мне попала кассета — сборник "правильной" музыки, — говорит Катя. — И там была песня Земфиры "Ракеты". Человек, который ее передал, обронил фразу: "Будешь слушать — обрати внимание на эту певицу. У нее скоро пойдут клипы в ротации. Думаю, она круче Ильи Лагутенко". Меня это сначала очень возмутило: не может быть "кого-то" круче Лагутенко! А потом… Мы запоем слушали эти "Ракеты", затем вышел альбом "Земфира", и постепенно все на него "подсели". Вот так Зема и попала в мою жизнь. Моему другу Дане было 17 лет. Домашний мальчик, опекаемый родителями, влюбился в "девочку с плеером" и заслушивал ее кассеты до дыр. Сейчас он — успешный художник, а тогда сидел дома и писал портрет Земфиры на холсте. В 2002 году у нее был тур по Крыму, и мы рванули туда. Даню родители не отпустили, но он сказал им, что едет к другу на дачу, и поехал с нами! В Ялте мы собрались возле зала, и тут из автобуса выходит Земфира, а с другой стороны — мама и папа… Дани. Забрали беднягу и увезли в Феодосию. Но он и там умудрился сбежать на концерт! Вспоминаю еще одну поездку в Крым, когда у Земфиры проходил тур в поддержку альбома "Четырнадцать недель тишины". У нас был огромный самодельный плакат из простыни с надписью "Мы всегда будем за тебя" — мы поднимали его на концертах. И обязательно приносили розовые шарики. Земфира уже узнавала нас и говорила со сцены: "Привет всем нашим!". Я до сих пор считаю, что "Четырнадцать недель тишины" — один из недооцененных альбомов. Есть в нем песня "Шалфей". Она ассоциируется у меня со всем этим периодом — поездами, вокзалами, когда ты ночуешь где попало, почти без денег… С тех пор многое поменялось. А Земфира осталась на всю жизнь".

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Когда вышел первый альбом Z, журналистке Юлиане Скибицкой было 7 лет.

"Помню, как пела в расческу "Привет, ромашки" перед зеркалом, а "Почему?" стало главным вопросом жизни. От той "девочки-скандала" почти ничего не осталось, да и я изменилась. Но иногда кажется, что мы с ней меняемся синхронно. Просто Z всегда на удивление точно знает, что мне нужно. Мне повезло побывать на ее концертах дважды. Второй раз получился абсолютно спонтанным — не было ни денег, ни возможностей туда ехать. Но я поехала. И, как всегда, очень переживала, когда в клубе был плохой звук или кто-то кричал из зала: "Ромашки" давай!". Боялась, что она это услышит, развернется и уйдет со сцены, как уже было однажды. Потому что слишком упряма и прямолинейна, чтобы это скрывать. Мое отношение к Z — это не фанатизм. Это вся жизнь, которая прошла с ее песнями в наушниках. Поэтому "за песни и за то, что я не сплю — спасибо".

Поговорим? 2002 год. Катя Скуридина с Земфирой

Волосы в конверте и слезы от "Хочешь?"

"Июнь 1999 года. По ТВ идет передача "До 16 и старше", — вспоминает Тамара Балаева. — И вдруг — внезапное: "Корабли в моей гавани, не взлетим — так поплаваем…" Лет через пять у меня появится стойкое убеждение, что любовь бывает только с первого взгляда. Но тогда, в 12 лет, это случилось именно так. Апрель 2000-го. Я заслушиваю до дыр кассету с дымящими трубами на обложке: второй альбом Z "Прости меня, моя любовь". Через три месяца умрет мой дедушка, и я впервые в жизни буду искать утешение только в одной песне — "Хочешь?"… 2002 год. Очень жду выхода нового альбома "14 недель тишины". С тех пор, как год назад я побывала на концерте Земфиры, мой мир стал другим. В ящике стола хранится папка с вырезками интервью, я хожу в балахоне с Земфирой и в напульснике с буквой "Z". На день рождения подруга дарит мне настоящее сокровище — конверт с прядью волос Земы. А может, и нет: до сих пор точно не знаю, чьи волосы храню уже 15 лет. 2005 год. Выходит долгожданная "Вендетта", а я… сильно влюбляюсь. Саундтреком к этому чувству становится "Любовь как случайная смерть". Через два года вышел альбом "Спасибо", а моя первая любовь как раз стала несчастной: "Бился неровно пульс, Мысли казались голыми, Из пистолета грусть, Целилась прямо в голову"... Каждый раз, когда я счастлива, или наоборот, я включаю Земфиру. И это — как возвращение".

Песенник. Хранит как раритет

"Стена Земфиры" и гонка за автомобилем

Митя Ятим — один из самых последовательных поклонников Земфиры. Он посетил около 50 концертов певицы — в Украине, России, Литве. Именно этот парень на концерте в Грузии в 2015 году вручил Земфире украинский флаг, который она тут же подняла над головой. А недавно, в Израиле, певица подошла к стоявшему в первом ряду фан-зоны Мите, и он спел в микрофон несколько фраз.

"Впервые я увидел Земфиру по телевизору — это был клип на песню "Ариведерчи", — вспоминает наш герой. — Я записал ее имя на клочке бумаги, вручил его маме и сообщил, что на день рождения хочу кассету этой группы. День за днем я слушал помногу раз песню за песней. Потом на стенах моей комнаты появились плакаты, купленные на Петровке, а на одежде — нашивки, значки и наклейки. Со временем захотелось найти единомышленников, но в школе никто не разделял моего восторга. И тогда я написал в молодежный журнал "Круто" — там была рубрика поиска друзей по интересам. В ответ пришло почти 300 писем! Так в Киеве появилась наша компания — тех, кто интересовался музыкой Земфиры. Хорошо помню первый концерт. Это был Дворец спорта, и в тот день Земфира довела меня до слез. Когда толпа фанатов побежала к служебному входу, рванул за ними. Так, в погоне за черной машиной, в которой уезжала певица, я стал настоящим фанатом. Концерты в разных городах и странах, татуировки с ее именем — с годами пылкая подростковая любовь сменилась более взрослым уважением. Все, что происходит в моей жизни, часто невероятным образом оказывается связанным с Земфирой и ее песнями. Когда мы с другом решили открыть свое заведение, это было место, где есть только кофе и вино, как в песне Z. К ее дню рождения мы с киевскими единомышленниками сделали "Стену Земфиры" — на нее ушло около 50-ти плакатов. А первую стену-граффити, в заброшенном доме на Львовской площади, делала поклонница Земы из Беларуси. Нас много!".

Митя. Был на 50-ти концертах

Киевские поклонники. Сделали на Владимирской "Стену Земфиры" из плакатов к ее дню рождения

Продажа дачи ради кумира и плов от барабанщика

В далеком 1999 году поклонница Земфиры Даша Дидух решила собрать "братьев по крови" и создать фан-клуб. Она расклеила по городу сотни объявлений, призывая фанов объединиться. Они откликнулись: с тех каждую субботу у метро "Дворец спорта" собиралось от 20 до 50 человек. Бережно листались талмуды с вырезками из журналов и газет, обсуждались новости. Фотографии ужасного качества обменивались на другие "ценности". Дружная компания в возрасте от 14 до 25 лет выстраивала стратегию получения бейджей на концерты, и мечтали достучаться до кумира, чтобы получить заветную подпись на разрешении присвоить фан-клубу статус официального.

Фан-клуб. Собирался регулярно

"Это было веселое, незабываемое время, — вспоминает Ярослава Парусенкова. — По сей день дружу с фанами из разных городов. Помню, как ездили в тур за Земфирой по Крыму. Нас было человек десять — молодых, обожающих "девочку с плеером". Ночевали на лавочках, но были счастливы: приключение! Нас уже знали и пропускали на концерты бесплатно. Зема тогда была очень открытой — мы общались перед концертами. Познакомились с ее музыкантами. Когда ездили на концерт в Москву, жили у ее барабанщика-таджика Игоря Джавад-Заде. Он готовил нам плов и водил в студию, где Земфира записывала альбом и снимала клип "Бесконечность".

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Соцсетей тогда не было, мы общались в "Зем-чате". На день рождения Z как-то сделали видеоролик с поздравлениями и отправили ей. Были и мегафаны: одна девочка продала дачу ради того, чтобы купить цветной принтер и печатать фотки кумира! Личную жизнь Земфиры мы никогда не обсуждали — нас это не волнует. Главное — музыка… Сейчас мы взрослые люди, но продолжаем следить за творчеством Земы. На мой взгляд, она становится все лучше — повзрослела, помудрела, похорошела. Она идет в ногу со временем. И делает то, что хочет и считает нужным".

В студии. Здесь снимали клип

Мнение украинцев

Татьяна Киевская, Киев, риелтор:

Очень хорошо отношусь к Земфире и ее творчеству, но ни разу не была на живом концерте. Поэтому, наверное, не могу в полной мере оценить феномен ее популярности. Хотя любимые песни, конечно же, есть — это "Небо Лондона", "Я ухожу..". И "Я полюбила вас" — на стихи любимой поэтессы Марины Цветаевой.

Алина Вишневская, Запорожье, студентка:

Творчество Земфиры достаточно специфическое, но интересное. Ее некоторые треки заставляют задуматься. Обычно я слушаю музыку другого формата. Но во время душевных разговоров или минуты грусти — это однозначно Земфира. С ее творчеством я познакомилась в детстве благодаря маме, которая ставила мне ее песни как колыбельные.

Владимир Вихляев, Запорожье, адвокат:

Земфира для меня — это запретный вкус поцелуев и сигарет на заднем дворе школы. Когда она "Созрела" и просит "Не отпускай!". Прогулки, дождь, "Небо Лондона" и "Бесконечность", "Ромашки" и "Ариведерчи". Она все так же будет "Жить в твоей голове". Потому что, как слова песен, в тебе жили и живут эфиры любви.