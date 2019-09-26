"Полицейского рядом не будет": один из авторов закона об оружии объяснил свою позицию

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Президент Владимир Зеленский высказывался против легализации оружия для населения, однако соавтор нового законопроекта и администратор движения владельцев оружия "Твій голос вплине" Сергей Кримец уверяет, что украинцы должны иметь возможность защитить себя, поскольку правоохранители могут не успеть. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, ориентировочное время прибытия наряда полиции на место происшествия может составлять до 10 минут – в черте города, и до 40 минут – в сельской местности. А чаще всего оно значительно больше, не говоря уже о том, что иногда полиция просто не приезжает на вызов. Именно поэтому оружие нужно, чтобы иметь шанс все же дождаться полицию живым.

"Гражданское оружие не является заменой правоохранительным органам, но и полностью перекладывать ответственность за свою жизнь, здоровье, собственность на них – ошибка, которая может дорого стоить. Следует очень четко понимать, что в момент опасности полицейского не будет рядом", – говорит Кримец.

Эксперт поясняет, что сегодня весь оборот оружия в Украине регулируется подзаконными актами, в частности, МВД, в основе которых нет ни одного действующего закона, а некоторые из них прямо противоречат требованиям Конституции.

"Де-факто имеем позорную судебную практику привлечения граждан к уголовной ответственности по статье 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет – Ред.) за нарушения по факту не существующего, не установленного никаким законом Украины порядка владения оружием (по которым в настоящее время в Украине осуждено более 50 тысяч человек). Такое положение дел имеем с 2007 года. И вопрос законодательного урегулирования оборота оружия давно назрел", – добавил он.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": В Украине снова заговорили о легализации оружия: что придумали и есть ли угрозы.

Напомним, по состоянию на июль 2018 года в Украине на руках граждан официально находится 890 тысяч единиц оружия. Однако, как отмечали в полиции, по неофициальным данным, "огнестрела" на самом деле может быть до пяти миллионов единиц. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против", и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

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