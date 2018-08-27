Полиция объявила в розыск знаменитого Титушко

Избивший журналистов весной 2013 года Вадим Титушко объявлен в розыск по подозрению в совершении разбойных нападений в Киевской области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Титушко, человек, фамилия которого стала уже именем собственным и символизирует продажных провокаторов, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области", – написал Аброськин на своей странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

По его данным, Титушко, 1993 г.р., обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления.

Как известно, 18 мая 2013 года в центре Киева в результате конфликта с участием неизвестных молодых людей спортивного телосложения пострадали журналистка "5 канала" Ольга Сницарчук и фотограф одного из изданий Влад Содель.

21 мая по подозрению в хулиганстве на акциях был задержан житель Киевской области Титушко.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева приговорил Титушко к лишению свободы сроком на 3 года с отсрочкой выполнения на 2 года.