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Полторак пообещал бойцам ООС на Донбассе новые премии: назван размер выплат

1 июня, 11:19

Премии бойцам ООС – Полторак говорит о 3 тысячах

Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Facebook 93-я ОМБр ВСУ.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к операции Объединенных сил, будут премированы на 3 тысячи гривен.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Говоря о задачах командования воинской части, министр акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, призвал учитывать значительные нагрузки, длительное пребывание в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания на учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн", – сообщил Полторак.

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты – более 20 тысяч гривен .

Напомним, с 1 января 2019 года украинским военным существенно подняли зарплату.

Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году значительно увеличится уровень денежного содержания военнослужащих. Также в 2019 году планируется завершить реформу жилищного обеспечения в армии.

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Тег Донбасс, премии, зарплата, ВСУ, Полторак, 128 бригада

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