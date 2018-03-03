Полторак раскрыл детали оборонного заказа и вооружения армии

Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что на этот год выбрано 5 приоритетных направлений работы, которые определены, исходя из угроз, существующих на востоке Украины. Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ.

"Реформа сектора безопасности является самой дорогостоящей. Разные страны по-разному тратят финансовый ресурс для проведения этих реформ. Если реформу органов военного управления, реформу системы подготовки, системы отбора, системы управления, даже реформу логистической системы можно провести за счет относительно небольшого финансового ресурса, то перевооружение всего войска на новые образцы требует много времени", – отметил министр.

По его словам, ему известны государства-члены НАТО, которые вступили в Альянс 20 лет назад и были вооружены когда-то полностью советской техникой, и за 20 лет еще не перевооружились полностью.

"Приведу пример по одному направлению – противотанковым средствам. Оборонно-промышленный комплекс Украины очень плодотворно поработал и выдал готовую продукцию – современные противотанковые ракетные комплексы "Стугна", "Корсар", которые соответствуют всем имеющимся сегодня стандартам. Мы имеем танковую угрозу со стороны Донецка и Луганска, так как на этой территории Российская Федерация имеет более 700 танков. Поэтому для адекватного реагирования на угрозу мы предоставили в этом году приоритет модернизации этого вооружения и военной техники", – подчеркнул Полторак.

Он добавил, что есть еще четыре таких стратегических направления, по которым проходит работа и которые определены в государственном оборонном заказе на этот год.

"Все наши стратегические направления связаны со стратегическими угрозами", – добавил чиновник.

По мнению министра, оборонно-промышленный комплекс значительно повысил уровень эффективности.

"Если, например, сегодня взяли БТР-4Е, который прошел более 100 доработок в ходе модернизации и испытания на линии столкновения, то, по моему мнению, на сегодняшний день он является одним из лучших в мире в своем классе. Такая же работа проводится и относительно противотанковых средств, и беспилотных летательных аппаратов, станций радиоэлектронной борьбы, технической разведки, средств противовоздушной обороны, что является для нас критически необходимым для обеспечения обороны и защиты нашего государства", – отметил министр.

Ранее Степан Полторак заявил, что Украина имеет возможности по разработке и принятию на вооружение новых современных видов оружия и техники, что позволит существенно повлиять на ситуацию на Донбассе.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец рассказывал, какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году. Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами.