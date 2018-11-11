Полторак рассказал, сколько генералов наказали из-за взрывов на складах боеприпасов

Сегодня, 15:08

Всего к ответственности привлекли 75 человек

Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Степан Полторак рассказал, что из-за взрывов на складах боеприпасов, которые произошли за последние три года, к ответственности привлекли не менее 75 военных. Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

"После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе – более 20 генералов", - отметил он.

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По его словам, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все и по полной – это огромные деньги. Полторак отметил, что после увольнений и расследований "никто не хочет занимать эти должности" исходя из ответственности, которую нужно брать на себя.

Ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что военное руководство Украины должно подать в отставку из-за взрывов на военных складах.

Наливайченко также напомнил, что речь идет не о первом, и даже не втором, а о седьмом инциденте за последние годы, и Верховная Рада Украины должна срочно заслушать отчеты о результатах всех прошлых расследований и помощи, которая была оказана, или не предоставлена, пострадавшим.
Минобороны, генералы, взрывы, боеприпасы, Полторак

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