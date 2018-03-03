Полторак: Россия ищет путь, как заморозить конфликт на Донбассе

Россия за все время войны на Донбассе не выполнила ни одного пункта Минских соглашений и заинтересована в заморозке конфликта. Об этом сказал в интервью для представителей СМИ министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, из-за несоблюдения перемирия поддерживаемыми Россией боевиками, нельзя продвинуться в процессе урегулирования конфликта.

"Практически четыре года Российская Федерация, террористические группировки, сформированные ею в Донецкой и Луганской областях, не выполняют свои обязательства, которые они взяли в Минске. Не выполнен первый пункт, который является основой всех пунктов договоренностей, – не прекращен огонь. Это та основа, после выполнения которой можно двигаться дальше. К сожалению, этого не достигнуто, есть отдельные случаи, когда количество обстрелов минимальное, но, в основном, режим прекращения огня не поддерживается", – заявил Полторак.

Министр подчеркнул, что российское руководство продолжает искать пути, чтобы превратить в замороженный конфликт развязанную ею агрессию. Он добавил, что недавняя уступка Путина по Донбассу, который якобы согласился на ввод миротворцев и переход Донбасса под международный контроль, является одним из решений как заморозить, а не решить конфликт.

Недавно в Госдепартаменте США заявили, что Россия первой должна выполнить Минские соглашения для урегулирования ситуации на Донбассе. Было отмечено, что цель спецпредставителя США по Украине Курта Волкера заключается в том, что выйти из тупиковой ситуации в украинском кризисе.