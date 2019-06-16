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Помните притчу о блудном сыне: Епифаний тепло поздравил украинцев с Днем отца

16 июня, 14:00

Глава ПЦУ напомнил, что говорится в Библии об отцовстве

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Фото: AFP

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, который ранее объявил Киевский патриархат вне закона, поздравил украинцев с Днем отца, назвав этот праздник "началом новой и хорошей традиции".

На своей странице в Facebook глава поместной украинской православной церкви напомнил, чему учит Библио касательно отцовства.

"Апостол Павел призывает мужчин служить своей семье так же, как Христос служит нам и Церкви, являя миру отеческие любовь к человеку", – пишет он.

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Епифаний выразил сожаление, что не все могут почувствовать родительскую опеку (следует отметить, что он и сам рос в неполной семье – его воспитывала мать). В то же время, он напомнил, что Бог всегда заботится о верующих и защищает их даже тогда, когда они "заблудившись, отворачиваются от Него".

"Вспомним притчу о блудном сыне. В ней мы видим образ отца, любящего и терпеливого, который ждет своего ребенка даже тогда, когда она покинула его. К тому же, отец выходит с объятиями к обоим своим сыновьям: к младшему, который пришел с покаянием в грехах, и к старшему, который не желает войти в родительский дом из-за того, что его сердце наполнили зависть и злость", – написал он.

Глава ПЦУ поздравил мужчин, которые "с достоинством и любовью выполняет свою миссию отца".

"Пусть пример Господа вдохновляет вас в воспитании своих детей. Согласия и тепла в вашем доме!" – резюмирует Епифаний.

Напомним, ранее своего отца Александра Семеновича поздравил с праздником и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее новости "Сегодня" также публиковали самые лучшие и удачные поздравления родителям в этот день.

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Тег церковь, праздник, митрополит, поздравление, день отца, Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины

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