Помощь переселенцам с Донбасса: в Раде рассказали, какой политики нужно избежать

По мнению Климпуш-Цинцадзе, нельзя просто переселять людей с оккупированных территорий, отдавая землю врагу

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Украине нужна комплексная государственная программа помощи переселенцам. Такую мысль поддержала глава комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"У нас есть программа поддержки внутренне-перемещенных лиц. Она позволяет нам кое-какие средства предоставлять каждой семье. Мы компенсируем часть тех средств, которые люди тратят как раз на аренду жилья. Знаете, я думаю, что с самого начала мы все надеялись, что нам удастся решить это быстро. Никто не думал, что этот конфликт затянется так надолго. Мы также с вами должны помнить о том, что есть ограниченный ресурс государства. И как только он появляется в немного большем объеме, то эта помощь должна пересматриваться", – отметила политик.

Однако, по мнению Климпуш-Цинцадзе, нельзя просто переселять людей, надо избегать такого предложения.

"Таким образом мы просто очищаем территории для врага, чтобы он себя там комфортно чувствовал. Хотя одновременно мы могли бы создавать условия, чтобы люди могли сюда легче приезжать и пользоваться возможностями демократической жизни, которую обеспечивает государство. Но я бы точно не предлагала оставить территорию врагу. Мы должны вернуться туда победителями, восстановить границу, государственное и информационное присутствие Украины и провести определенное время в лечении общества, пораженного там и "стокгольмским синдромом", и засильем пропаганды, которой людей напичкала РФ за это время", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Интервью с Иванной Климпуш-Цинцадзе: "Мы не предлагаем подать новую заявку на получение ПДЧ".

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