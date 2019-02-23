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Порошенко: IT-сектор является приоритетом в Украине и должен быть защищен

Сегодня, 16:24

Президент планирует обсудить инициативу по защите деятельности ФЛП в частности в IT-индустрии

Порошенко: IT-сектор является приоритетом в Украине и должен быть защищен Украина Президент планирует обсудить инициативу по защите деятельности ФЛП в частности в IT-индустрии

Президент Петр Порошенко планирует принять участие в обсуждении инициатив по деятельности ФЛП, которые платят Единой налог, чтобы не допустить притеснений в работе предпринимателей. В частности, это касается IT-сектора, который работает по этой системе налогообложения. Об этом президент заявил во время выступления на Совете регионального развития в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности – это рабочая инициатива самого министерства. Правительство этого решения не принимало. Президент его не видел", – отметил он.

По словам Главы государства, он планирует принять активное участие в обсуждении этого предложения, "чтобы IT-сектор, как наш приоритет, чувствовал себя защищенным". Порошенко отметил, что необходимо найти другие способы как выводить зарплаты из тени, как легализовать занятость и наполнять Пенсионный фонд.

"Мы добились немалого прогресса в том, чтобы реализовать эту инициативу, причем без притеснений малого и среднего бизнеса. Такой линии мы будем придерживаться и в дальнейшем", - также подчеркнул он.

Кроме того, во время совета регионального развития Порошенко заявил, что доля украинского экспорта в странах Европейского союза сейчас составляет 42,6%, но стремительно растет и уже скоро приблизится к 50%.

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Тег Порошенко, развитие, IT-сектор

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