Порошенко: IT-сектор является приоритетом в Украине и должен быть защищен
Президент планирует обсудить инициативу по защите деятельности ФЛП в частности в IT-индустрии
Президент Петр Порошенко планирует принять участие в обсуждении инициатив по деятельности ФЛП, которые платят Единой налог, чтобы не допустить притеснений в работе предпринимателей. В частности, это касается IT-сектора, который работает по этой системе налогообложения. Об этом президент заявил во время выступления на Совете регионального развития в ходе рабочей поездки во Львовскую область.
"Пользуясь случаем, хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности – это рабочая инициатива самого министерства. Правительство этого решения не принимало. Президент его не видел", – отметил он.
По словам Главы государства, он планирует принять активное участие в обсуждении этого предложения, "чтобы IT-сектор, как наш приоритет, чувствовал себя защищенным". Порошенко отметил, что необходимо найти другие способы как выводить зарплаты из тени, как легализовать занятость и наполнять Пенсионный фонд.
"Мы добились немалого прогресса в том, чтобы реализовать эту инициативу, причем без притеснений малого и среднего бизнеса. Такой линии мы будем придерживаться и в дальнейшем", - также подчеркнул он.
Кроме того, во время совета регионального развития Порошенко заявил, что доля украинского экспорта в странах Европейского союза сейчас составляет 42,6%, но стремительно растет и уже скоро приблизится к 50%.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: IT-сектор является приоритетом в Украине и должен быть защищен". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко: Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море
По словам Порошенко, РФ использует Крым для размещения там ракет, что дестабилизирует регион.
Лавров нервно отреагировал на закон о курсе Украины в ЕС и НАТО
Глава МИД РФ традиционно обвинил Киев в провокации и обратился к Франции и Германии