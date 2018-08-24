Порошенко: Мы разрываем все оковы, связывающие нас с Российской империей

Сегодня, 10:51

Украина должна опираться на собственные силы и жестко защищать свои национальные интересы

president.gov.ua
president.gov.ua

Украина разрывает все оковы, связывающие ее с Российской империей, с Советским Союзом, заявил президент Петр Порошенко на военном параде на Крещатике, проводимом в честь 27-го Дня Независимости Украины и 100-летия возрождения государственности.

"Главное, дорогие мои, – мы избрали собственный путь развития и не имеем права с него сойти в угоду внешним врагам и их агентам внутри страны… Мы разрываем все оковы, которые связывают нас с Российской империей, с Советским Союзом", – сказал глава государства.

Порошенко подчеркнул, что основная задача власти и нынешнего поколения – сделать независимость необратимой, превратить Украину в великую и сильную страну, "без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния".

"Украина должна опираться на собственные силы и жестко защищать свои национальные интересы. Мы должны укреплять независимость страны конкретными шагами… ", – подчеркнул президент.

Смотрите на сайте Сегодня: "Военный парад в Киеве: онлайн-трансляция".

Как рассказывал министр обороны Степан Полторак, это будет один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

 
Порошенко, День Независимости

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Источник:

Интерфакс-Украина

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