Порошенко наградил орденом "За мужество" 100-летнего ветерана, чей внук погиб в АТО

Президент поблагодарил ветерана Второй мировой войны за то, что он защищал Украину тогда и сейчас

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" ІІІ степени ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного, которому 10 мая исполнилось 100 лет.

"Для меня большая честь наградить орденом "За мужество" III степени Ивана Аникейовича, особенно в эти дни, когда он празднует свое столетие", – написал президент на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее президент, пребывая с визитом в ФРГ, поздравил Ивана Залужного, который пережил Голодомор, Вторую мировую и падение СССР со 100-летием. Порошенко отметил, что справедливо, чтобы ветеран увидел победу Украины над российским агрессором, который унес жизнь его внука.

Напомним, широко известным в Украине Иван Залужный стал в 2015 году, когда накануне Дня Победы рассказал, что мечтал отпраздновать 9 мая с внуком, но тот погиб при защите Украины в августе 2014-го в бою под Амвросиевкой на Донбассе. Внука Залужного тоже звали Иваном. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей.

"В этом году я мечтал отпраздновать праздник 9 Мая – День Великой Победы – со своим внуком, лейтенантом Национальной гвардии. Но он погиб в бою при защите своей Родины", – рассказал в 2015 году ветеран Иван Залужный.