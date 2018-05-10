Увидеть победу над российским агрессором: Порошенко душевно поздравил со 100-летием ветерана, чей внук погиб на Донбассе

Вчера, 20:45

Иван Залужный пережил Голодомор, Вторую мировую и падение СССР

Иван Залужный и Петр Порошенко. Фото: Facebook Петра Порошенко
Иван Залужный и Петр Порошенко. Фото: Facebook Петра Порошенко

Пребывающий в эти дни с визитом в ФРГ президент Петр Порошенко, который проводит переговоры с лидерами Германии, Франции и Евросоюза, нашел время, чтобы поздравить ветерана Великой отечественной войны Ивана Залужного, которому сегодня, 10 мая, исполнилось 100 лет.

"Несмотря на международный визит, не мог не поздравить лично Ивана Залужного со 100-летним юбилеем – мы очень тепло пообщались по телефону", – рассказал глава государства на своей странице в Facebook.

"Иван Аникеевич пережил Голодомор, Вторую мировую войну, падение СССР. Справедливо, чтобы он увидел и нашу победу над российским агрессором, который унес жизнь его внука", – подчеркнул Порошенко.

"Спасибо Вам за силу и несокрушимость. Многая лета, пане Иване!" – подытожил президент.

01_05

Напомним, широко известным в Украине Иван Залужный стал в 2015 году, когда накануне Дня Победы рассказал, что мечтал отпраздновать 9 мая с внуком, но тот погиб при защите Родины в августе 2014-го в бою под Амвросиевкой на Донбассе.  
Порошенко, День Победы, 9 мая, поздравление, ветеран, Залужный

Вы сейчас просматриваете новость "Увидеть победу над российским агрессором: Порошенко душевно поздравил со 100-летием ветерана, чей внук погиб на Донбассе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: пресс-служба президента Украины

Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

9 Мая, 09:48

Торжественное шествие во главе с президентом прошло по Аллее Воинской Славы, память героев почтили минутой молчания

Віталій Квітка

Ціна Перемоги, або Як та війна досі ґлузує з усіх нас

9 Мая, 21:26

Загрузка...

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Охрана Путина взашей вытолкала ветерана, направлявшегося к президенту: появилось видео

9 Мая, 15:50

Пожилой мужчина встал с трибуны, чтобы подойти к российскому президенту

Другие новости

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

"Спасибо деду за победу": в Киеве началась акция "Бессмертный полк"

9 Мая, 11:19

Место проведения шествия ограждено металлическим забором
Загрузка...