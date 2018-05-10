Увидеть победу над российским агрессором: Порошенко душевно поздравил со 100-летием ветерана, чей внук погиб на Донбассе

Пребывающий в эти дни с визитом в ФРГ президент Петр Порошенко, который проводит переговоры с лидерами Германии, Франции и Евросоюза, нашел время, чтобы поздравить ветерана Великой отечественной войны Ивана Залужного, которому сегодня, 10 мая, исполнилось 100 лет.

"Несмотря на международный визит, не мог не поздравить лично Ивана Залужного со 100-летним юбилеем – мы очень тепло пообщались по телефону", – рассказал глава государства на своей странице в Facebook.

"Иван Аникеевич пережил Голодомор, Вторую мировую войну, падение СССР. Справедливо, чтобы он увидел и нашу победу над российским агрессором, который унес жизнь его внука", – подчеркнул Порошенко.

"Спасибо Вам за силу и несокрушимость. Многая лета, пане Иване!" – подытожил президент.

Напомним, широко известным в Украине Иван Залужный стал в 2015 году, когда накануне Дня Победы рассказал, что мечтал отпраздновать 9 мая с внуком, но тот погиб при защите Родины в августе 2014-го в бою под Амвросиевкой на Донбассе.