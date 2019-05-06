Порошенко с Трюдо обсудили ситуацию на Донбассе

Лидеры государств подчеркнули важность освобождения украинских граждан

Фото: president.gov.ua.

Президент Украины Петр Порошенко с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по телефону подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и подчеркнули важность освобождения украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах. Также они пообщались о подготовке к проведению Третьей конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет с 2 по 4 июля в Торонто.

"Спасибо премьер-министру Канады за неизменную поддержку Украины как на международной арене, так и в вопросе содействия демократическим преобразованиям в Украине. Надеюсь, что Канада займет принципиальную позицию в вопросе усиления санкционного давления на Москву в ответ на так называемые паспортные указы Кремля", – отметил Порошенко.

Напомним, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на этой неделе встретится с действующим главой государства Петром Порошенко и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, канадский министр должна прибыть в Киев, где и проведет встречи с действующим и будущим руководством страны.

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