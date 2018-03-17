Порошенко посетит Кувейт и Катар с официальными визитами

Сегодня, 14:24

Президент подпишет с главами государств ряд двухсторонних документов

Фото:president.gov.ua
Фото:president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта осуществит визит в Кувейт, в рамках которого встретится с политическим руководством страны – шейхом, премьер-министром, главой Национальной ассамблеи Кувейта, и министром иностранных дел. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

В ходе встречи будет обсуждаться торгово-экономическое, военно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество в инвестиционной и гуманитарной сферах.

Как отметили в пресс-службе, во время визита может быть подписан ряд соответствующих двухсторонних документов.

Кроме того, украинский глава проведет встречу с руководством ведущих инвестфондов Кувейта. 

Официальный визит в Катар, в рамках которого Порошенко встретится с руководством страны, а также бизнесменами намечен на 19-20 марта.

"В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-катарского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах. Запланировано подписание ряда двусторонних документов", – отмечено в сообщении.

 Напомним, 13 марта федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен совершил визит в Украину.

Во время визита Порошенко в Австрию Ван дер Беллен озвучил четкую позицию по Украине. Он говорил, что австрийцы также страдают от антироссийских санкций, но это необходимая мера.

Как сообщалось,13 декабря 2017 года в Харьков с рабочим визитом приехал президент Польши Анджей Дуда
Катар, Кувейт, Порошенко, визит

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"Сегодня"

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