Порошенко поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

Отечественная деревообрабатывающая промышленность нуждается в их профессионализме, отметил президент

С профессиональным праздником поздравил работников лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства.

"Благодаря вашему ответственному и упорному труду обеспечивается укрепление лесного фонда страны, его восстановление и сохранение экологической привлекательности лесов", – отметил Порошенко.

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Президент выразил уверенность, что современные методы ведения лесного хозяйства и рациональное использование природных ресурсов удовлетворит растущие потребности украинской деревообрабатывающей промышленности.

"Убежден, что ваш профессионализм, неиссякаемая жизненная энергия и преданность выбранному делу и в дальнейшем будут способствовать внедрению современных методов ведения лесного хозяйства и рациональному использованию природных ресурсов для дальнейшего развития и удовлетворения растущих потребностей отечественной деревообрабатывающей промышленности" – подытожил президент.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как бороться с незаконной вырубкой лесов.

Также ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко жестко отругал контрабандистов, вывозящих из Украины лес-кругляк.