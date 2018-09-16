Порошенко поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником
Отечественная деревообрабатывающая промышленность нуждается в их профессионализме, отметил президент
С профессиональным праздником поздравил работников лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства.
"Благодаря вашему ответственному и упорному труду обеспечивается укрепление лесного фонда страны, его восстановление и сохранение экологической привлекательности лесов", – отметил Порошенко.
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Президент выразил уверенность, что современные методы ведения лесного хозяйства и рациональное использование природных ресурсов удовлетворит растущие потребности украинской деревообрабатывающей промышленности.
"Убежден, что ваш профессионализм, неиссякаемая жизненная энергия и преданность выбранному делу и в дальнейшем будут способствовать внедрению современных методов ведения лесного хозяйства и рациональному использованию природных ресурсов для дальнейшего развития и удовлетворения растущих потребностей отечественной деревообрабатывающей промышленности" – подытожил президент.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как бороться с незаконной вырубкой лесов.
Также ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко жестко отругал контрабандистов, вывозящих из Украины лес-кругляк.
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