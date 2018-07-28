Порошенко поздравил украинцев с 1030-летием Крещения Руси

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 1030 годовщиной крещения Киевской Руси князем Владимиром Великим и отметил важность признания автокефалии Православной Церкви в Украине.

"Томос об автокефалии завершит утверждения независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения со вселенским православием. Я гарантирую – власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю, но и другим не позволит этого делать. Совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, основанием для противостояния, насилия", – отметил Порошенко.

Кроме того, перед верующими на Владимирской горке выступили руководители украинских православных церквей и других христианских конфессий. Они отметили историческую важность принятия христианства 1030 назад и заверили – вера поможет Украине преодолеть все трудности.

Напомним, сегодня в центре столицы начался крестный ход в честь 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 27 июля, в Киеве к 1030-летию Крещения Руси состоялся крестный ход. Началось все с молебна на Владимирской горе, а затем, тысячи верующих отправились в Киево-Печерскую Лавру.

Ранее в КГГА уточнили, что кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях столицы до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия.