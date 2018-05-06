Заставить Россию сесть за стол переговоров: чего ждет Порошенко от встречи с Меркель и Макроном

Президент Украины Петр Порошенко надеется на тесное сотрудничество США с ЕС в вопросе создания миротворческой миссии ООН, а также лучшую координацию в вопросе санкций после встречи с канцлером Германии Ангелой и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Ахене. Об этом украинский лидер заявил во время интервью немецкому изданию Focus, передает "Укринформ".

"Канцлер сыграла важнейшую роль в борьбе за нашу независимость и поддерживала нас в тяжелые времена. Оба лидера только что посетили США, и я надеюсь на тесное сотрудничество США с ЕС в вопросе создания миротворческой миссии ООН, а также лучшую координацию в вопросе санкций", – заявил Порошенко.

Он отметил, что Меркель и Макрон являются важным рычагом, который заставит Россию сесть за стол переговоров и перейти к выполнению Минских договоренностей.

"В конце концов, нам действительно нужен прорыв. Эту цель помогла бы выполнить миротворческая миссия, которая образовала бы необходимую среду безопасности, чтобы способствовать проведению свободных и честных выборов на востоке Украины", – отметил украинский президент.

Напомним, в Ахене 10 мая состоится церемония вручения Международной премии имени Карла Великого за 2018 год президенту Франции Макрону. В этот день состоится встреча в "нормандском формате" без президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 10 апреля Порошенко переговорил с главой МИД ФРГ Гайко Маасом. Они скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Стороны отметили важный момент – миротворцы должны охватывать всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы.