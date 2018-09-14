Порошенко: У нас уникальный опыт, как бить российского агрессора

Сегодня, 10:17

Президент заявил, что Киеву есть что предложить Альянсу в военном секторе

Фото: twitter.com/stsegolko
Фото: twitter.com/stsegolko

Украина в НАТО идет не с "пустыми руками", а предлагает Альянсу одну из самых сильных армий в Европе.

Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко на форуме YES, организованного Фондом Виктора Пинчука.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Альянс мы идем не с пустыми руками. Мы благодарим за мировую солидарность в течение трех лет, но мы самостоятельно защищали каждый кусочек украинской земли, восстановив наши Вооруженные силы. Мы де-факто предлагаем этому оборонному блоку одну из самых сильных армий на континенте. И главное – у нас уникальный опыт, как защищаться (я отброшу дипломатию) и как бить российского агрессора. Украина – огромный потенциал человеческой силы, веры", – сказал он.

Также, по словам главы государства, Украина может предоставить НАТО действенные гарантии безопасности благодаря мощной армии.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Европейский союз может стать завершенным проектом только с Украиной.

Ранее на саммите YES Порошенко заявлял, что Украина и Европейский Союз сегодня, 14 сентября, подпишут меморандум о предоставлении миллиарда евро макрофинансовой помощи.
НАТО, Порошенко, опыт, вступление в НАТО

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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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