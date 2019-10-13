После выступления Украины НАТО отклонила противоречивый доклад о санкциях на Россию

/ Фото: Минобороны Украины

Парламентская ассамблея НАТО впервые за 22 года отклонила наиболее противоречивый доклад об экономических санкциях против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Слуга народа" на странице в Facebook.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украине", – отметил глава украинской делегации Егор Чернев.

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По его словам, после выступления Украины большинство стран-членов НАТО проголосовали против доклада.

"Только что отклонили наиболее спорный доклад нынешней Парламентской ассамблеи НАТО о применении экономических санкций против стран-агрессоров! В целом доклад был в тональности ослабления и очень точечного их применения. Что, конечно, нас не устраивало", – написал политик в Facebook.

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Также он заявляет, что это произошло "впервые за минимум 22 года".

Напомним, что пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

Лидер "Европейской солидарности" отметил приоритетные семь шагов, необходимые для избежания ловушки Кремля для Украины в Донбассе.

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