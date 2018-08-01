Поставляли оружие в Украину и продавали: полиция разоблачила преступную группировку

Сегодня, 13:28

В семи областях Украины правоохранители провели полсотни обысков


Фото: ГУНП Украины

Фото: ГУНП Украины

Фото: ГУНП Украины

Фото: ГУНП Украины

Фото: ГУНП Украины

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась поставками в Украину нелегального оружия и продавала его. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ГУНП Украины.

"Вчера сотрудниками Департамента уголовного розыска совместно с территориальными подразделениями уголовного розыска при участии сотрудников СБУ на территории Украины в разных областях было проведено 50 обысков. В ходе их проведения была прекращена преступная деятельность группы, занимавшейся переработкой, реализацией, изготовлением оружия, используя экспресс-доставку по почте", – рассказал Аброськин.

В частности, злоумышленники модернизировали и распространяли стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку, используя интернет-сервисы экспресс-доставки. Процессуальные действия продолжались на территории семи регионов Украины: во время обысков правоохранители изъяли автоматы, пистолеты, несколько тысяч патронов, глушители и гранаты. 

Действия злоумышленников были квалифицированы следователями по ст. 28 ("Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией"!) и ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

На данный момент правоохранители задержали двоих  участников преступной группы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следственные действия продолжаются расследования.

Напомним, в Одессе сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая занималась контрабандой, сборкой и продажей огнестрельного оружия представителям криминальных кругов.

А 28 июля в Житомирской области правоохранители задержали главаря и киллера одной из крупнейших в Украине преступных организаций, которая занимается поставкой и реализацией наркотиков.
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