Потепление до +7 посреди зимы: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Погодные условия наладились, но в Карпатах еще могут быть сюрпризы

Фото: Pixabay

Потепление до +7 посреди зимы: синоптики рассказали о погоде на сегодня https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/185/809/5c418580976a9.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/185/809/5c418580976a9.jpg 2019-01-18T09:51:00+02:00 Украина Погодные условия наладились, но в Карпатах еще могут быть сюрпризы

Сегодня в Украине ожидается везде плюсовая температура, а на юге – до семи градусов тепла. Однако осадки все еще будут в западных областях, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в восточных, центральных и северных областях погода будет спокойной и без осадков с переменной облачностью. Температура воздуха будет колебаться от двух до четырех градусов тепла. Там без сюрпризов.

В Киеве ожидается сухая погода с температурой 1-3 градуса выше нуля.

А вот на западе ожидаются все еще сложные погодные условия практически везде – дожди с мокрым снегом и температура 2-4 градуса выше нуля. И только в Волынской и Ровенской областях без осадков.

Касательно западного региона синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3-й уровень) в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Теплее всего будет на юге. Там синоптики прогнозируют от 4-7 градусов тепла, в Крыму до +8. Без осадков.

А тем временем в Украине спасатели продолжаются бороться с последствиями непогоды. Так, Запорожских дорожников перевели на круглосуточный режим работы. На дорогах области работали 37 дорожных рабочих и 28 единиц спецтехники, обеспечивая проезд по региональным трассам.

А в Днепропетровской области из-за непогоды автомобили сносило с трассы. За двое суток спасатели освободили из снежного плена два грузовика и автобус.

Вы сейчас просматриваете новость " Потепление до +7 посреди зимы: синоптики рассказали о погоде на сегодня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...