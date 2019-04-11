Потрясающая история жизни украинца, который семь раз сбегал из концлагерей

Сегодня в мире отмечают Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

Сегодня - Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Именно этот день в 1945 году освободили пленных из Бухенвальда. "Сегодня" разыскали свидетеля тех жутких времен. Он семь раз убегал из концлагерей. Его допрашивали и приговорили к смертной казни. Но Вадим Бойко выжил. Потрясающую историю жизни киевлянина расскажет корреспондент "Сегодня" Елена Омельченко.

Ежедневно Вадим Бойко продает на столичной Стрелецкой улице книжки. В частности, и собственного сочинения. Всем желающим оставляет автограф.

"Продаю свою собственную библиотеку. Потому что мне ничего уже не надо. На кладбище я не понесу, и деньги отдаю до копейки инвалидам сегодняшней войны", – признается заключенный семи концлагерей Вадим Бойко.

Вадим Бойко и сам инвалид первой группы. Уже плохо слышит и видит, но хорошо помнит пережитое. В 42-м 16-летнего парня схватили во время облавы на улицах Сквиры и силой увезли в Германию.

Он говорит, что ему изрядно повезло, потому что после семи побегов из концлагерей не попал на виселицу и вопреки всему остался жив. Невысокий, истощенный и пухлый от голода выдавал себя за 14-летнего неграмотного сироту, который отстал от эшелона.

"Нарочно говорил, что я из детдома в Ростове-на-Дону. Там уже Германия. Немцев оттуда уже выгнали – проверить не могли", – вспоминает Вадим Бойко.

Знал, что немцы верили детям больше, чем взрослым. На допросах держался своей "легенды", как бы ни били.

"Во время допросов мне поломали семь пальцев. Загоняли остро отточенные спички под каждый ноготь – две-три спички. Ломали их и оставляли под ногтями. Я чуть не сошел с ума. Сегодня сам удивляюсь, как все то выдержал", – рассказывает Вадим Бойко.

Через концлагеря, лагеря смерти и тюрьмы прошло 18 миллионов европейцев. Из них более 11 были уничтожены. Среди погибших – 5 миллионов граждан бывшего СССР. Сколько среди них украинцев – точных данных нет, для этого требуется дорогостоящее исследование, говорят историки. И даже после него цифра будет не точная.

"Потому что это и погрешности в учете нацистов. И попытки уничтожить следы преступления. И очень много заключенных не попало, не принималось на учет. Их убивали безымянными, без регистрации и без занесения в какие-то списки", – говорит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Татьяна Пастушенко.

Вадим Бойко уверен, что его от смерти уберегла вера в Бога. Чтобы в книгах и интервью рассказал об ужасах концлагерей.

"Когда меня расстреливали в Краковском, гестаповском управлении – я обратился к Богу: "Дорогой отец. Спаси меня!" Потом цензура советская вырезала это и написала – "Мама. Я очень болен", – улыбается Вадим Бойко.

Ранее сообщалось, что в Германии посещение мемориалов, созданных в бывших нацистских концлагерях, может стать обязательным как для граждан страны, так и для тех, кто ищет убежища в ФРГ.

Напомним, ранее мы писали о визите Папы Римского Франциска в бывший концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау во время посещения Польши.

Также в прошлом году в Украине умер последний узник концлагеря "Майданек", переживший и ужасы сталинского ГУЛАГа.

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