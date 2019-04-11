В мире отмечают Международный день освобождения узников нацистских концлагерей
11 апреля 1945 года американские военные освободили пленных Бухенвальда, это стало началом освобождения по всей Европе
Сегодня отмечают Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. 11 апреля 1945 года американские военные освободили пленных Бухенвальда. Это стало началом освобождения по всей Европе. На государственном уровне этот день чествуют и в Украине. Памятные мероприятия пройдут по всей стране.
Ранее сообщалось,что в Берлине прокуратура предъявила обвинение 95-летнему мужчине за причастность к убийству более 36 тысяч человек в нацистском концлагере Маутгаузен.
Мужчина не обвиняется конкретно в убийствах, но как работник концлагеря он был соучастником.
Теперь суд должен проверить обвинения и решить, подлежит ли обвиняемый судебному преследованию.
Ранее сообщалось, что в Германии посещение мемориалов, созданных в бывших нацистских концлагерях, может стать обязательным как для граждан страны, так и для тех, кто ищет убежища в ФРГ.
Напомним, ранее мы писали о визите Папы Римского Франциска в бывший концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау во время посещения Польши.
Также в прошлом году в Украине умер последний узник концлагеря "Майданек", переживший и ужасы сталинского ГУЛАГа.
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