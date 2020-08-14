Новая афера с банковскими картами: продавец супермаркета обокрал десятки людей

В Хмельницком будут судить 23-летнего местного жителя, историю аферы которого местные полицейские запомнят надолго. Молодой человек разработал "схему", с помощью которой обворовывал клиентов супермаркет, которые расплачивались банковскими картами за продукты и "светили" свои номера. Но, чтобы обогатиться за счет других, мошенник не просто "работал на доверии", но совместил свой талант с новыми технологиями.

Технология воровства

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На каждом банкомате в любом городе мира на разных языках можно прочесь предупреждение приблизительно следующего содержания: "Внимательно присмотритесь к внешнему виду банкомата и панели, оти должны выглядеть вот так (рисунок прилагается). Если они выглядят иначе – значит, возможно, кто-то пытается нарушить закон. Просим сообщить в полицию". Кто-то читает это, кто-то же доверчиво пропускает. Но банкомат – это одно, а вот сканер-терминал безналичного расчета в супермаркете – совсем другое. Кому из покупателей придет в голову мысль, что кто-то из кассиров просто пытается украстиь деньги с вашей карты? Именно на это и рассчитывал теперь уже подозреваемый из Хмельницка.

Как рассказала "Сегодня"спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега, молодой человек, решивший обобрать доверчивых покупателей с "полными" банковскими картами, тщательно готовился.

"Согласно материалам расследования, этот молодой человек купил необходимое оборудование для считывания информации с банковских карт, затем устроился на работу в супермаркет", – говорит Инна Глега.

Дальше – дело техники. По данным полиции, подозреваемый с помощью считывающего устройства, которое он, кстати, приобрел, в интернет-магазине, копировал данные банковских карт. Для этого он отвлекал внимание покупателей, копировал и сохранял информацию. Далее он записывал ее на отдельные пластиковые карты, создавая таким образом дубликат существующей. Но для снятия чужих денег этого было недостаточно – нужно было ввести еще PIN-код.

"Его он подсматривал, когда покупатель расчитывался картой за продукты. После того, как вся необходимая информация была у него в наличии, он снимал деньги в банкоматах", – уточнили полицейские.

Задержание "артиста"

Злоумышленник занимался своим "промыслом" около месяца. По словам правоохранителей, не удивительно, что он умело обводил вокруг пальца доверчивых покупателей. Подозреваемый – довольно обоятельный юноша, артистичный, внушающий доверие. И даже во время задержания подозреваемый показал все свои задатки артиста. И само задержание моженника было нестандартным.

"Он оказался очень артистичным человеком. "Расплылся" в благодарностях полиции, говорил много приятного и даже благодарил за то, что его остановили… Так и сказал, что сам не мог остановить себя, а вот благодаря правоохранителям теперь все закончилось", – уточнила Инна Глега.

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По данным полиции, за месяц своей деятельности парень украл с карточек покупателей в целом всего около 30 тыс. гривен. Сумма не такая уж и большая, как для мошенника с такой изобретательностью.

"Но не исключено, что сумма ущерба будет большей, возможно, еще не все обратились в полицию", – допускают полицейские.

Дело мошенника уже передано в суд. если суд сочтет необходимым, то поджозреваемому назначат судебно-психиатричесмкую экспертизу. Если же его докажут в суде, то "артисту" грозит до 5 лет тюрьмы. Но вот вернуть деньги пострадавшим вряд ли удастся. Возможно, будет конфискация имущества после решения всех судебных иснтанций, если кто-то из пострадавших будет настаивать о возмещении ущерба.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили мужчину, который сконструировал устройство, благодаря которому одной купюрой номиналом 200 гривен пополнял свой счет десятки раз. Суть мошенничества была в том, что к купюре была прикреплена нить, за которую аферист вытягивал свое устройство каждый раз обратно.

Ранее сообщалось о задержании мошенника, который торговал министерскими должностями. Подробности – в сюжете.

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