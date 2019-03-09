Правнук Жюля Верна в интервью "Сегодня" раскрыл тайну семейного шкафа с редкими книгами

Жан Верн впервые дал интервью украинской прессе. Только для "Сегодня" он рассказал о том, намерен ли стать писателем, кто похитил шкаф с раритетными книгами прадеда и какими будут войны будущего

Месье Жан Верн. Как и прадед, мечтает заглянуть в будущее и не исключает, что напишет книгу. Фото: из архива Жана Верна.

Правнук Жюля Верна в интервью "Сегодня" раскрыл тайну семейного шкафа с редкими книгами Игорь Серов , Виктория Полуэктова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/124/ab2/5c8124ab25fcd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/124/ab2/5c8124ab25fcd.png 2019-03-09T06:30:00+02:00 Украина Жан Верн впервые дал интервью украинской прессе. Только для "Сегодня" он рассказал о том, намерен ли стать писателем, кто похитил шкаф с раритетными книгами прадеда и какими будут войны будущего

Недавно исполнился 191 год со дня рождения Жюля Верна — писателя-фантаста, романами и рассказами которого до сих пор зачитываются многие украинцы.

"Самые популярные произведения Жюля Верна за последние четыре года все чаще переиздаются на украинском языке, — рассказал нам книгоиздатель и представитель Украинской библиотечной ассоциации Игорь Степурин. — Это "Таинственный остров", "Вокруг света за 80 дней", "Пятнадцатилетний капитан" и многие другие. Мало того, романы Верна входят в школьную программу по "Зарубежной литературе". Украинцы хорошо раскупают эти книги для детей. Книги издаются десятками тысяч экземпляров".

"Сегодня" разыскали в Страсбурге правнука писателя — Жана Верна, и поговорили с ним о знаменитом прадеде и его популярности.

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— Месье Верн, хотим познакомить наших читателей с вами. Расскажите, сколько вам лет, в каком городе вы живете, какая у вас профессия и чем вы занимаетесь?

— Мне 56 лет, я родился в Тулоне (город на Лазурном берегу Средиземного моря, юг Франции). Сейчас я живу в Страсбурге на северо-востоке Франции, а моя мама в Авиньоне (Прованс) на юге Франции, куда я езжу каждый уикенд на поезде в 5:30. Я работаю в Страсбурге для французского Министерства культуры в качестве советника и инспектора. У меня были разные работы (мультимедиа, интернет, корпоративная журналистика), начинал я с оперного пения (был тенором) 30 лет назад. Я провел много лет в Италии, затем в Париже, Авиньоне, Ренне, а теперь и в Страсбурге. Я родился во время второго брака моего отца. Мой отец родился в 1892 году, сразу после первой мировой войны у него было двое детей от первой жены. После ее смерти он оставался вдовцом в течение двадцати лет. Когда ему было 68 лет, он встретил мою маму (ей было 26 лет), и я родился через два года. Мой отец был судьей. Он умер в 1980 году. Он знал своего деда, Жюля Верна, в течение 13 лет.

Жюль Верн. Прожил 77 лет и написал десятки романов. Фото: из архива Жана Верна

— Что вы помните из самых ярких рассказов вашего отца о вашем прадедушке, великом писателе Жюле Верне? Каким был его характер, что он любил больше всего, а чего, наоборот, не любил?

— Мой отец был любимым и младшим внуком Жюля Верна. Они собирались вместе в цирке в Амьене, куда мой отец ездил на каникулы к бабушке и дедушке. На склоне лет Жюль Верн много болел и из-за этого часто грустил. Он терял зрение, и ему было очень трудно писать. Его сын очень помог ему в эти последние годы (записывал со слов Жюля Верна. — Авт.). Он всегда вспоминал Жюля как доброго, простого и заботливого деда, который мало говорил, но часто и много ел. Причем в молодости Жюль Верн слыл весельчаком, но год за годом его характер становился более грустным. А еще — прадед очень любил море и часто катался на лодке для однодневных круизов.

— Литературовед Евгений Брандис в одной из своих статей написал, что у Жюля Верна был массивный шкаф, где находились его книги, изданные в разных странах и на разных языках. Что вам известно об этом шкафе и этих книгах? Сколько ориентировочно их там было? Какова их дальнейшая судьба?

— У моего отца была лишь маленькая часть этого собрания, и я передал их в музей Жюля Верна в городе Нант. Увы, но большая часть коллекции была роздана. Сперва после смерти жены писателя — Онорины, а потом и после смерти его сына Мишеля, моего деда. Большой урон нанесла и Вторая мировая — дом Мишеля Верна в Тулоне был реквизирован немецкой армией.

Онорина. Жена Жюля Верна. Фото: из архива Жана Верна

— Какие у вас ощущения от того, что вы — правнук такого известного человека? Как такое родство дает о себе знать в повседневной жизни?

— Это было очень естественно для меня, и я никогда не думал об этом слишком много. Но где-то в глубине души я осознавал, что его талант, гениальность и слава заставляют чувствовать себя идиотом. И с этим жить было легко и в то же время тяжело. Легко, потому что у Жюля Верна был очень позитивный образ, и тяжело, поскольку, чтобы ты ни делал, этого всегда недостаточно, чтобы достичь его величия. Как говорил мой отец, работая над биографией деда, Жюль Верн был непревзойденным образцом для подражания и отпетым возмутителем спокойствия одновременно. Но, конечно, тень знаменитого деда преследовала меня по жизни. Еще в детстве мне приходилось встречать людей, которые были членами Общества Жюля Верна, фанатами, академическими исследователями. Когда мне было всего семь лет, я участвовал в телешоу о Жюле Верне и отвечал на вопросы о его жизни и творчестве! Причем в то время я еще не читал его романов, а меня спросили, какой роман Жюля Верна был моим любимым! Когда умер мой отец, я стал официальным представителем Жюля Верна. Поэтому я провожу свою жизнь между "мной" и "правнуком Жюля Верна". Это очень приятно, потому что каждый человек очень доброжелателен к вам, но иногда трудно понять, кто вы, поскольку многие люди видят в вас только потомка Жюля Верна. Это не сложно — просто необычно.

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— Какие ваши любимые писатели и книги?

— У меня нет "любимых писателей или книг". Я не читал всех авторов, поэтому трудно сказать, кто мог бы быть моим любимым писателем! Книга или писатель, которого я не любил двадцать лет назад, может быть большим удовольствием сейчас. Это зависит от того, когда я читаю книгу. То же самое и с музыкой. Последние книги, которые мне понравились, были авторства Пауло Когнетти, Стендаля, Александра Дюма, Толстого, Жана Эшноза, Ромена Гари и… Жюля Верна!

— Скажите, вы не задумывались над тем, чтобы когда-нибудь написать продолжение по мотивам романов Жюля Верна?

— Нет, на самом деле нет. Если однажды в будущем я решу написать что-либо, я не буду пытаться дать продолжение одному из романов моего прадедушки. Но если другой хочет сделать это, почему бы и нет! Но я — точно нет.

Почерк Жюля Верна. Фото: из архива Жана Верна

— Есть информация, что ваш дед, Мишель Верн, однажды посетил украинские Карпаты? Это правда? Какова была причина его визита? В каком году он был там?

— Я предполагаю, что он посетил украинские Карпаты, потому что Мишель много путешествовал, особенно в Центральной Европе и России — между 1885 и 1905 годами. Но сам Жюль никогда не бывал в Карпатах — это точно.

— Многие люди в бывшем СССР воспитывались на книгах Жюля Верна, его книги популярны в Украине. У вас есть информация, сколько книг Жюля Верна издается ежегодно в мире?

— Поскольку его творчество находится в открытом доступе с 1963 года, абсолютно невозможно узнать, сколько книг было издано и продано. Но после Второй мировой войны его произведения входили в тройку лучших бестселлеров мира. Вместе с Библией и произведениями Агаты Кристи. Но теперь, когда такие книги, как "Гарри Поттер", продаются миллионами, кто знает, сколько книг Шекспира, Толстого, Гюго, Кристи, Дюма или Достоевского было продано с первого издания?

— Считается, что Жюль Верн в своих романах предвосхитил появление многих технологий. Например, подводные лодки, полеты на Луну. Как вы думаете, как ему это удалось? Какие из его предсказаний поразили лично вас?

— Удивительные машины в его творчестве — очень маленькая часть его работы, и каждая машина, о которой он говорил, не была чисто его изобретением. Он читал много специализированных научных и географических обзоров. Для описания путешествия на Луну он работал с инженером. Но Жюль Верн понимал, что научные достижения изменят общество в следующие столетия: глобализация, электричество везде и для всех, беспроводная связь, английский как мировой язык, виртуальные деньги, новые типы полномочий, всемирная связь, проблемы экологии, необходимость смотреть в космос и т. д.

В романе предсказан компьютер. Фото: из архива Жана Верна

— Правда ли, что самым большим удовольствием для вашего прадеда было начало новой книги?

— Он сказал это, и я почти уверен, что это правда. Всю жизнь, с детства, он думал о писательстве. Для него это был отличный шанс, но для его семьи и друзей это было не так приятно.

— О чем вы мечтаете?

— Ну, я хотел бы путешествовать в будущее, чтобы увидеть, что случится. Каждый период имеет свои хорошие и плохие стороны. Я почти уверен, что человечество на этой Земле исчезнет в один прекрасный день, но до этого еще очень далеко!

— Что приносит вам самое большое счастье в жизни?

— Близкие мне люди, животные и музыка.

— Вы были в Украине? Если да, то при каких обстоятельствах?

— Я сожалею, но я никогда не ездил в Украину, ни в Польшу, ни в Россию, ни в Румынию... Самое дальнее путешествие по Восточной Европе для меня было в Венгрии. Мой отец и мать отправились в Украину и Румынию во время круиза в 1973 году. Темой круиза была поездка героя Жюля Верна Керабана (речь идет о романе "Упрямец Керабан" — о приключениях богача, который, не захотев платить пошлину за пересечение Босфора, отправился в объезд по берегу Черного моря. — Авт.).

— Весь мир слышал о нынешней войне в Украине. Как вы думаете, что может помочь нашей стране обрести мир?

— Да, я слышал об этой невероятной войне, но только через французские СМИ, поэтому мои знания очень ограничены. Я говорю "невероятно", потому что это кажется мне устаревшей войной, как мы видели в первых фильмах о Джеймсе Бонде. Когда вы видите необъятность России, вы сразу же думаете, что ее территории достаточно, чтобы не расширять границу. И главным образом сейчас, поскольку реальная власть становится все более виртуальной, а земля — глобализированной деревней. В настоящее время, я считаю, настоящая независимость для страны — это иллюзия! Сегодня людям ужасно жить при такой войне, но я думаю, что эти войны очень медленно, но уйдут в прошлое. Это все еще займет много времени, конечно. Однако я думаю, что война будущего — потому что человек не является хорошим существом — будет другой, но, к сожалению, такой же ужасной. Жюль Верн во всех своих романах всегда был за свободу и независимость народов. Будем надеяться!

Город Виго, Испания. Здесь Жюлю Верну был поставлен несколько лет назад памятник. Дело в том, что в своем романе "20 тысяч лье под водой" писатель прославил Виго — именно "сокровища бухты Виго" стали главным источником денежных сумм, которые тратил Капитан Немо на поддержку борьбы за справедливость в мире.

В России. Скульптурная композиция, посвященная писателю, в 2016 году была установлена в Нижнем Новгороде на городской набережной. Изюминка памятника в том, что месье Верн изваян как пилот монгольфьера — в корзине воздушного шара и с подзорной трубой в руке.

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