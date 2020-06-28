Конституционный суд изнутри: с красивыми залами, но без трех судей

Накануне Дня Конституции, который в Украине празднуют 28 июня, корреспонденты "Сегодня" побывали на экскурсии в здании Конституционного суда, чьи председатели приводят к присяге президентов. Мы выяснили, как вершат правосудие в масках и как дефицит места в помещениях может отразиться на каждом украинце, который обращается за помощью в этот суд. Напомним, Конституционный суд – единственный в стране орган, который гарантирует верховенство Конституции Украины.

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Отметим, в прошлом году мы пообщались с судьей КСУ. В частности, в интервью сайту "Сегодня" судья Конституционного суда Игорь Слиденко рассказал, является ли украинская Конституция лучшей в мире, почему суды редко обращаются к ее нормам в своих решениях и сколько времени нужно обществу, чтобы повысить свою правовую культуру. Кроме того, судья КСУ Игорь Слиденко пояснил, как гражданин может защитить свои права с помощью Конституции и конституционной жалобы, можно ли защитить свои права в КС без помощи специалиста и многое другое.

Среди дел, которые рассматривает КСУ, к примеру, конституционность закона "Об очищении власти". Недавно 58 нардепов направили представление, в котором просят пересмотреть право президента назначать главу Госбюро расследований. В начале года КСУ отменил увеличение пенсионного возраста работникам вредных производств и признал неконституционной статью об ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

На входе в здание КСУ нас встречают двое охранников, которые досконально осматривают все карманы в рюкзаках, просят пройти через рамку-металлоискатель, которая "отсеивает" бляшку на ремне и показывает, что других металлических предметов не проносим. Лишь после этой проверки мы проходим в десятиэтажное здание суда, которое было построено в форме развернутой книги.

Кстати, на экскурсию сюда может записаться любой желающий, заполнив специальную форму на официальном сайте КСУ. Впрочем, сейчас здесь, как и все остальные учреждения, соблюдают карантин и экскурсии временно недоступны. Также, пользуясь контактной информацией на сайте, можно записаться на прием к руководству секретариата, а в приемную можно обратиться без предварительной записи. В целом, в суде работают около 300 человек.

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/ Фото: Сегодня

"Конституционный суд Украины появился под знаком Весов. Так писала украинская пресса, потому как он начал свою работу 16 октября 1996 года, – рассказывает главный специалист отдела коммуникаций суда и правого мониторинга Татьяна Супрович. – Это было знаковым событием в нашей стране, потому как он является независимым самостоятельным органом, отделен от других ветвей власти. Его не относят к общей системе судоустройства Украины. Но свою работу он начал не в этом здании, а в одном из помещений улицы Банковой, недалеко от нынешнего здания Офиса президента. Там суд проработал 5 лет. За эти 57 месяцев было построено нынешнее здание. Оно было спроектировано в виде открытой книги".

Один из коридоров КСУ / Фото: Сегодня

Рассказывая, Татьяна Супрович показала в музее суда нам редкое фото. На нем изображены одноэтажные частные дома, которые располагались здесь до 1980-х годов.

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Среди музейных экспонатов, большинство которых являются подарками от иностранных Конституционных судов и международных организаций, мы заметили статуэтку позолоченного льва.

Тот самый лев в музее КСУ / Фото: Сегодня

"Это подарок из Грузии. Он датируется 3 тыс. до н.э. и является символом Национального банка Грузии. У нас его копия. Также среди экспонатов есть рог изобилия с монетами. Его нам подарила Счетная палата, он символизирует достаток", – говорит Супрович.

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Также среди экспонатов есть спортивные кубки – в прошлые годы представители суда играли в футбол со своими коллегами и завоевали ряд наград.

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Судей КСУ от других отличает мантия вишневого цвета. Ее цвет установлен регламентом суда.

"Силуэт мантии – трапециевидный, воротник – "стойка", рукава – вшитые с широкими манжетами. Длина мантии должна быть такой, чтобы расстояние от пола к нижнему краю составляло 19 см", – рассказали нам в суде.

Такие правила установлены, чтобы при заседании судей нижние края мантии были на одном уровне.

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В суде также есть библиотека, которая считается одной из наибольших в стране среди тех, где есть литература на правовую тематику. Здесь хранятся около 20 тыс. книг.

После музея мы направились в зал, где заседает Большая палата Конституционного суда.

Здесь, кроме проведения заседаний, судьи КСУ принимают присягу. Крыша зала – это огромный стеклянный купол, общая площадь помещения – около 350 кв. м. Стол, за которым заседают 18 судей, имеет полукруглую форму.

Зал заседаний Большой палаты КСУ / Фото: Сегодня

"Это сделано для удобства, чтобы и судьям было видно участников, и участникам – судей. В центре расположено место для главы суда, оно отличается тем, что на кресле расположено изображение весов", – говорит Супрович.

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Далее мы проходим в зал, где заседает Сенат. В этом зале рассматривают конституционные жалобы.

"Здесь работают 9 судей", – говорит Супрович.

Кого берут в судьи

"Ими могут стать граждане Украины, имеющие высшее юридическое образование, владеющие государственным языком, имеющие стаж в правовой сфере и возрастом не менее 40 лет", – рассказали нам в суде.

Как выяснилось, сейчас здесь вершат правосудие не 18, а 15 судей.

"Двух судей должна назначить Верховная Рада и одного – съезд судей", – уточнили в КСУ.

Эпидемия коронавируса и карантин внесли изменения в работу Конституционного суда. Подробности нам рассказал руководитель секретариата КСУ, заслуженный юрист Украины Виктор Бесчастный.

/ Фото: Сегодня

"Мы задумывались над тем, насколько все может быть серьезно. В период карантина суд проводил и проводит заседания, а это требует присутствия на рабочих местах судей и сотрудников секретариата. Но, например, работа секретариата была организована в посменном режиме. Часть сотрудников находились на рабочих местах, часть – дистанционно. Была проанализирована возможность каждого сотрудника приезжать на работу. В то время, когда общественный транспорт работал с ограничениями, была организована развозка на работу и обратно", – говорит Виктор Николаевич.

По его словам, ношение масок и постоянная обработка рук антисептиком стало неотъемлемой частью жизни.

Впрочем, карантин не отменил необходимость граждан обращаться в суд. За это время обращений стало меньше лишь на 3%.

"В период с 1 января по 23 июня в суд поступили 243 конституционные жалобы. 122 из них были возвращены как такие, которые не отвечали требованиям закона. Не все обращающиеся понимают, что требования должны соблюдаться. Жалобы были возвращены с соответствующими разъяснениями и указанием того, что субъект может обратиться вновь, но при условии соблюдения требований", – говорит Бесчастный.

По его словам, чаще всего жалобы касались нарушения права на доступ к суду, в частности, отсутствия возможности апелляционного и кассационного обжалования судебных решений в отдельных категориях дел, права на обжалование решений, действий и бездействия органов публичной власти либо их должностных лиц. Также значительная часть жалоб касалась нарушения права на социальную защиту разных категорий граждан.

Как рассказали нам в КСУ, в период карантина было принято 7 решений, 3 из которых – Большой палатой и 4 – сенатами КСУ.

Не без проблем

В отличие от других судов, в КСУ говорят, что у них нет проблем с конвертами для рассылки корреспонденции участникам тех или иных процессов.

"Нам хотелось бы немного другого. Сейчас, например, недостаточно помещений для работы КСУ. Кстати, в свое время рассматривался вопрос о строительстве рядом дополнительного корпуса на 5-6 этажей. У нас отсутствует большой актовый зал, в котором бы проводились конференции, в том числе международные. Но мы не можем их провести из-за отсутствия помещения. Мы же не можем провести их в зале заседаний. Это будет нарушением! Мало места для размещения работников секретариата Суда", – говорит Бесчастный.

По словам юриста, есть необходимость расширить приемную для граждан:

"У нас недостаточно помещений для библиотеки. Из-за этого обычные граждане лишены возможности посетить читальные залы, чтобы повысить свой уровень правовой грамотности. Дополнительный корпус решил бы эти проблемы. У нас есть архив, для которого уже тоже необходимы дополнительные помещения. А некоторые кабинеты судей настолько маленькие, что материалы для изучения сложены в высокие пачки. А ведь еще необходимо место для работы помощнику судьи и научному консультанту".

Также, как мы выяснили, в ближайшем будущем в Украине появится необычное издание Конституции – чтобы сэкономить средства, было решено заказать Конституцию со вложенными вставками для последующих изменений.

Все подробности в спецтеме День Конституции

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