Как обычный украинец может защитить свои права в Конституционном суде: интервью с судьей КСУ

Сайт "Сегодня" публикует вторую часть беседы с Игорем Слиденко

В первой части интервью судьи Конституционного суда Игоря Слиденко сайту "Сегодня" мы обсудили, является ли украинская Конституция лучшей в мире, почему суды редко обращаются к ее нормам в своих решениях и сколько времени нужно обществу, чтобы повысить свою правовую культуру. В окончании интервью читайте о том, как гражданин может защитить свои права с помощью Конституции и конституционной жалобы, можно ли защитить свои права в КС без помощи специалиста и тд.

- Игорь Дмитриевич, много граждан обращаются с конституционными жалобами?

- Снова-таки, дело в правовой культуре, в умении обращаться с имеющимися правовыми инструментами. Это новый институт. Сказать, что Конституционный Суд накрыл вал конституционных жалоб, трудно. Жалобы принимаются уже два года. В нынешнем году приняты первые решения. Так что определенная практика нарабатывается.

Но со временем Конституционный Суд будет работать с гораздо большим числом жалоб. На порядок большим. То есть, если сейчас речь идет о тысячах жалоб, то в будущем это будут десятки тысяч.

- Конституционный суд готов к такому росту обращений граждан?

- Пока что трудно сказать. В принципе, изменения законодательства в 2017 году оптимизировали структуру Конституционного суда. В том числе с тем, чтобы он имел возможность рассматривать большое количество заявлений. В составе суда работают два Сената, увеличилось количество коллегий, изменились их полномочия. То есть структура приобрела форму, позволяющую рассматривать значительное число обращений.

- Среднестатистический гражданин без юридического образования может самостоятельно – без помощи адвоката или юриста – обратиться в Конституционный Суд? Правильно оформить жалобу и правильно изложить в ней свои претензии?

- Без специального образования это сделать трудно, исходя из тех требований к жалобам, которые выписаны в законе. Одно из оснований отказа принимать конституционную жалобу в производство – ее необоснованность. А обоснованность зависит хотя бы от элементарных знаний в данной сфере. Потому я все-таки советовал бы гражданам обращаться к специалистам. Тем более, что сроки подачи жалобы сжаты: гражданин имеет три месяца после принятия судом последней инстанции решения по его делу, чтобы оспорить в Конституционном Суде конституционность нормы закона, на основании которой было принято решение.

- Необходимы, как вы сказали, элементарные юридические знания? Или все же, чтобы иметь шансы в Конституционном Суде, гражданам потребуются услуги специалистов по конституционному праву?

- Я бы так сказал: даже не каждый адвокат может правильно сформулировать конституционную жалобу. Потому что Конституционный Суд – это не совсем суд в классическом понимании. Здесь своя специфика. Исковое заявление в суд и обращение в Конституционный Суд с конституционным жалобами – это принципиально разные вещи. Тут следует знать специфику конституционного права. Собственно, предмет, который рассматривается в Конституционном суде – Конституцию. И грамотно сформулировать саму проблему.

Потому что очень часто те, кто обращается с конституционной жалобой, не могут правильно пояснить, в чем, собственно, проблема. Как правило, обосновывают свое видение проблематики общими статьями, конституционными принципами. Не отмечая даже, какое непосредственно конституционное право нарушено. Но для того, чтобы Конституционный суд мог рассмотреть жалобу, заявитель должен указать это.

У нас конституционные права – это ІІ раздел Конституции. И очень часто к нему даже не доходят. Обращаются к общим принципам – 1-я, 3-я, 8-я статьи Конституции. И все. На этом все заканчивается.

Вторая распространенная ошибка – это подмена сути понимания проблемы. И тут уже нужны только специальные знания. Например, когда вы пользуетесь льготой и ее отменяют. И вы считаете, что ваше право на социальную помощь нарушено. Но льготы и социальная помощь – это разные вещи.

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко

- Вы сказали, что первое конституционное решение было принято в нынешнем году. Можете кратко рассказать, о чем это решение?

- Символично, что первое решение по конституционной жалобе было принято накануне катастрофы на Чернобыльской АЭС – 25 апреля. И касалась эта жалоба именно прав чернобыльцев. В этом деле заявители (две жалобы были объединены в одно производство) оспаривали норму Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Согласно которой льготное начисление пенсий распространялось только на ту категорию военнослужащих, которые участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы во время прохождения действительной срочной службы и вследствие этого стали лицами с инвалидностью. Однако непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принимали и другие категории военнослужащих. В том числе военнообязанные во время военных сборов. Поэтому суд признал словосочетание "действительной срочной службы" неконституционным (и оно исчезло из этой нормы закона), таким образом расширив круг лиц, на которых распространяются указанные льготы.

- Каково практическое применение конституционных жалоб. Допустим, гражданин получает позитивное решение по своей жалобе. Дальше что он делает? Идет с ним в суд общей инстанции и требует что?

- В том плане, если КС принимает решение, что норма закона, на основании которой суды общей юрисдикции приняли решение по делу заявителя, неконституционна, то заявитель получает право пересмотра своего дела судом общей инстанции.

- Дела других лиц, по которым суды раньше приняли решения, основываясь на этой, признанной неконституционной, норме закона, не пересматриваются на основании решения КС?

- Нет. Это проблема общая, она касается не только конституционных жалоб, это проблема последующего конституционного контроля. Суть ее в том, что любая действующая правовая норма порождает определенные правовые последствия. Когда Конституционый суд признает норму неконституционной, она исчезает из правового поля, соответственно, генерация правовых последствий прекращается. Но те, что уже есть, остаются. Это одна из серьезных доктринальных проблем в праве.

- А в будущем суды также не смогут применять эту норму?

- Разумеется, не смогут. После решения Конституционного суда о несоответствии ее Конституции эта норма исчезает из правовой системы. Таким образом, суды больше не смогут основывать на ней свои решения в будущем.

Есть также более сложные случаи, которые касаются контраверсийных норм Конституции, которые не работают

- Что имеется ввиду?

- Например, у нас есть норма в Конституции о безоплатной медицинской помощи. На практике в Украине такая помощь фактически не предоставляется. При том, что есть толкование Конституционного суда, что означает "безоплатная помощь". Но реализовать это решение практически невозможно. Возьмите решение Конституционного суда и пойдите с ним в медучреждение и скажите, что не будете платить за лечение. Вам скажут: у нас нет возможностей лечить бесплатно.

И это самая большая проблема, которая касается решений Конституционного суда. Невозможность граждан в отдельных случаях прямо реализовать нормы, выписанные в Конституции, а государства – обеспечить реализацию этих норм. Здесь как раз реализовать решения Конституционного суда очень сложно.

Справка "Сегодня".

С 3 октября 2016 года по 24 июня 2019 года в Конституционный Суд поступило 1539 конституционных жалоб. Из них возвращено субъектам права на конституционную жалобу 996 (основная причина – неправильное оформление, не указаны аргументы относительно неконституционности оспариваемых норм закона или не указано право, нарушенное такими нормами). По 447 делам коллегия судей или Сенат КСУ приняли решение об отказе в производстве. По 3 делам производство закрыто. По 6 делам приняты решения КС (то есть жалобы в той или иной мере удовлетворены). На рассмотрении Суда находится 73 дела, на рассмотрении в Секретариате КСУ (в контексте соответствия формальным требованиям закона) – 14.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Конституционный суд признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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