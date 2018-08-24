Праздничные блюда в Украине: чем угощают гостей в Одессе и Полтаве

В каждом регионе Украины есть свои традиционные блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Корреспонденты "Сегодня" узнали, чем обычно угощают дорогих гостей в праздничные дни в Одессе и Полтаве.

Гастрономической визитной карточкой Одессы считается форшмак. Это блюдо готовили еврейские хозяйки еще сто лет назад. Форшмак готовится очень быстро: на это понадобится всего 10 минут. Ингредиенты для форшмака можно купить в любом магазине: селедка, хлеб, зеленые яблоки, молоко, сливочное масло и специи по вкусу. Все ингредиенты необходимо измельчить в блендере, предварительно очистив селедку от костей, а яблоки от кожуры. После этого массу нужно поставить в холодильник застывать. Форшмак подается украшенный кусочками сельди, зеленью и маслом, с ломтиком черного хлеба, как закуску.

А вот в Полтаве – культ галушек: тут даже есть памятник этому блюду. Галушки в городе умеет готовить каждая хозяйка. Первым этапом приготовления традиционного блюда является тесто. Для того, чтобы его приготовить необходимы вода, сахар, соль, дрожжи и мука. После того как тесто подходит, его вымешивают полчаса. Потом готовое тесто нарезают на небольшие кусочки и начиняют грибами с луком. После этого галушки варят восемь минут на пару. Кроме того, их можно варить в воде и жарить. В Полтавской области есть десятки рецептов этого блюда.

Напомним, не так давно в Полтаве прошел фестиваль гастрономического символа символ города – галушек. Местные повара и хозяйки продемонстрировали гостям праздника все разнообразие рецептов и способов приготовления этого блюда.

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