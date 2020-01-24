Предметы по желанию: как школьники будут выбирать обучение по новому закону

Среди новшеств закона - предметы на выбор, но предлагать их перечень будет школа

Facebook ‎Киевская школа №42. Возрождение;-)

Недавно Верховная Рада приняла новый закон "О полном среднем образовании". Согласно ему, школьники будут выбирать предметы по своему желанию, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

После получения начального (1-4 классы), базового (5-9 классы) и профильного образования (10-12 классы) ученики будут проходить государственную итоговую аттестацию.

Если у ученика есть собственные цели в образовании, он может строить индивидуальную траекторию, говорится в законе. Это может быть другая форма и темпы обучения. Например, если ученик хочет закончить класс экстерном, школа должна составить для него индивидуальный план. Определить уровень своих знаний он сможет в результате итогового оценивания. Если школьник на домашней форме обучения, ему надо проходить итоговое оценивание каждый семестр.

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня Реклама

Также среди новшеств – предметы на выбор. Ученики смогут выбирать предметы, которые хотят изучать больше. Предлагать перечень предметов на выбор будет школа.

В тренде Сломали львенку хребет: что происходит с животными в частных цирках

Ученики имеют право на дополнительное индивидуальное или групповое занятие по предмету, который выносится на госаттестацию. Это касается учеников, у которых уровень достижений ниже средних по классу, уточняется в законе.

Кроме того, в законе говорится, что ученики могут принимать участие в разработке и обсуждении плана работы школы. Также школьники могут, по согласованию с руководством заведения, проводить спортивные, организационные, просветительские и другие мероприятия. Через своего представителя ученики могут посещать педагогические советы, которые касаются организации образовательного процесса.

Напомним, ранее писалось, какие надбавки добавят учителям по новому закону.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Учителя получат больше надбавок, а учеников накажут за списывание: новый закон о школе".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что совсем недавно в Украине стартовало "ВНО для учителей". Подробнее – в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама