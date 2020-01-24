Предметы по желанию: как школьники будут выбирать обучение по новому закону

Недавно Верховная Рада приняла новый закон "О полном среднем образовании". Согласно ему, школьники будут выбирать предметы по своему желанию, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".
После получения начального (1-4 классы), базового (5-9 классы) и профильного образования (10-12 классы) ученики будут проходить государственную итоговую аттестацию.
Если у ученика есть собственные цели в образовании, он может строить индивидуальную траекторию, говорится в законе. Это может быть другая форма и темпы обучения. Например, если ученик хочет закончить класс экстерном, школа должна составить для него индивидуальный план. Определить уровень своих знаний он сможет в результате итогового оценивания. Если школьник на домашней форме обучения, ему надо проходить итоговое оценивание каждый семестр.
Также среди новшеств – предметы на выбор. Ученики смогут выбирать предметы, которые хотят изучать больше. Предлагать перечень предметов на выбор будет школа.
Ученики имеют право на дополнительное индивидуальное или групповое занятие по предмету, который выносится на госаттестацию. Это касается учеников, у которых уровень достижений ниже средних по классу, уточняется в законе.
Кроме того, в законе говорится, что ученики могут принимать участие в разработке и обсуждении плана работы школы. Также школьники могут, по согласованию с руководством заведения, проводить спортивные, организационные, просветительские и другие мероприятия. Через своего представителя ученики могут посещать педагогические советы, которые касаются организации образовательного процесса.
Напомним, ранее писалось, какие надбавки добавят учителям по новому закону.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Учителя получат больше надбавок, а учеников накажут за списывание: новый закон о школе".
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что совсем недавно в Украине стартовало "ВНО для учителей". Подробнее – в сюжете.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк