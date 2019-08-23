Премьера фильма "Украина: эволюция достоинства" ко Дню Независимости: онлайн-трансляция

Сегодня, в пятницу, 23 августа, в 22:00 в эфире телеканала "Украина" – премьера документального фильма "Украина: Эволюция достоинства". Сайт "Сегодня" также ведет онлайн-трансляцию новой работы украинских кинематографистов:

Как создавались изменения в Украине на протяжении 2014–2019 годов? Какие ожидания украинцев не осуществились, а какие достижения стали настолько обыденной частью нашей жизни, что мы часто даже не замечаем их? Понимает ли житель постмайданной Украины, чего удалось избежать, когда государство после Революции достоинства избрало новый курс? Кто и какой ценой смог удержать от коллапса экономику и социальную сферу в условиях военной агрессии, потери территорий и внутриполитической нестабильности? Ответы на эти вопросы и был призван найти новый социальный проект от известного украинского продакшена "ТТВ-Студия".

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"ТТВ-Студия" уже десять лет производит для украинского телерынка публицистические и документальные фильмы. В активе компании – ленты, посвященные событиям и вызовам новой украинской истории: "Украина. 100 дней над пропастью" (2018), "Одесская трагедия" (2016 г.), "2 мая. Без мифов" (2015).

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

Режиссер фильма – Елизавета Татаринова, которая как корреспондент, продюсер и сценарист сотрудничала с ведущими телеканалами Украины и Германии, освещала для европейских СМИ выдающиеся украинские события от Оранжевой революции до аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

Оператор-постановщик картины – Виктор Левчук, обладатель премии Emmy Award за фильм "Беслан" (Нью-Йорк, 2005 год).

Напомним, что телеканал "Украина" и Star Media готовят новый фильм "Ты только верь".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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