Презентация "Государства в смартфоне" и Министерства цифровой трансформации: топ-темы дня

В Киеве проходит V Форум IT-директоров органов власти "Доверие в цифровом обществе", в ходе которого будут обсуждать перспективы развития электронного управления.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представит концепцию "Государство в смартфоне" с дорожной картой реализации и обсудит основные вопросы взаимодействия нового министерства с органами власти и местного самоуправления.

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Состоится презентация Министерства цифровой трансформации и бренда цифрового государства в прямом эфире. Михаил Федоров представит команду и цели нового министерства, презентует новейшей UI/UX дизайн бренда. Ожидается, что в презентации примут участие президент Владимир Зеленский и члены Кабинета министров.

Во Львове открывается IT Arena 2019 – одна из крупнейших технологических конференций Восточной Европы. Событие соберет 4000 посетителей и почти сотню спикеров из глобальных технологических компаний, таких как Spotify, Microsoft, Mercedes-Benz, Zalando и др.

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ покидает Украину, а доллар сменил падение на рост. Больше об итогах дня 26 сентября смотрите в сюжете:

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