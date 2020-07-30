При строительстве блиндажей украли 2,9 млн гривен: НАБУ открыло материалы дела

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по подозрению директора департамента капитального строительства Донецкой ОГА в причинении ущерба Минобороны на 2,87 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Материалы уголовного производства были открыты 29 июля для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд, действия чиновника квалифицированы как "злоупотребление властью или служебным положением" (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Следствие установило, что директор департамента Донецкой ОГА безосновательно принял работы по возведению блиндажей на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, которые не соответствовали проектной документации. Из-за этого построенные сооружения невозможно использовать для укрытия личного состава военнослужащих ООС.

"Указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более 2,87 млн грн", – говорится в сообщении.

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В феврале 2019 судебные эксперты установили, что блиндажи, предназначенные для укрытия личного состава взводного опорного пункта, в случае атаки с использованием тяжелого вооружения, не выполнили бы функции защиты и привели бы к гибели военнослужащих.

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Должностному лицу Донецкой ОГА сообщили о подозрении в марте 2018 года.

29 июля 2020 детективы НАБУ и САП сообщили подозреваемому об изменении подозрения и завершения досудебного расследования в отношении него.

При этом досудебное расследование указанных злоупотреблений продолжается: детективы устанавливают другие обстоятельства совершения преступления и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Напомним, в январе 2020 года Министерство обороны приостановило поставку модификации бронетранспортеров"Буцефал" (БТР-4Е) Вооруженным силам Украины. Эти бронетранспортеры раньше попали в скандал из-за состава стали, из которой их изготовляют.

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