"Приоритет – установление истины": Зеленский отправил в Иран спасателей и следователей

В составе группы - чрезвычайники, военные, дипломаты, представители СБУ и МВД

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершилось внеочередное заседание правительства, и в среду, 8 января, вечером в Иран вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.

Об этом говорится на официальном Telegram-канале главы украинского государства.

Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

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По словам Зеленского, все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", – заявил Зеленский.

В тренде Лайнеры садились и взлетали в столице Ирана до и после вылета украинского самолета

Напомним, утром 8 января в Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: в Тегеране разбился украинский самолет. Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлета недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни. Все пассажиры, а также девять членов украинского экипажа погибли.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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