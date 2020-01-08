Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

"Приоритет – установление истины": Зеленский отправил в Иран спасателей и следователей

8 января, 16:27

В составе группы - чрезвычайники, военные, дипломаты, представители СБУ и МВД

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершилось внеочередное заседание правительства, и в среду, 8 января, вечером в Иран вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.

Об этом говорится на официальном Telegram-канале главы украинского государства.

Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

Реклама

По словам Зеленского, все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", – заявил Зеленский.

В тренде
Лайнеры садились и взлетали в столице Ирана до и после вылета украинского самолета

Напомним, утром 8 января в Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: в Тегеране разбился украинский самолет. Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлета недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни. Все пассажиры, а также девять членов украинского экипажа погибли.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран Владимир Зеленский крушение Боинга

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео
В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видеоУкраина
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллара
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллараЭкономика
В Сети появилось видео падения украинского самолета под Тегераном
В Сети появилось видео падения украинского самолета под ТегераномУкраина
Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)
Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)Финансы
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиков
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиковПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...