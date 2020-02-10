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Проблема для самих россиян: политолог из РФ о пропаганде Кремля

10 февраля, 15:43

Виталий Рябошапка

У российских граждан сформировано абсолютно неадекватное мнение про Украину

Виктор Мироненко

Виктор Мироненко / Фото: Facebook

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Российское телевидение и СМИ настолько пронизаны антиукраинской пропагандой, что это мешает гражданам России узнать о реальной ситуации в Украине. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко.

По его словам, еще задолго до войны в России начали распространять антиукраинскую пропаганду.

"Это проблема и для российского народа. Мало кто читает газеты, украинские интернет-ресурсы, пытается объективно разобраться, что происходит. Люди смотрят телевизор. И вот с 2004-2005 годов, а особенно после 2014 года, по всем российским телевизионным каналам идет откровенная антиукраинская пропаганда", – сказал Мироненко.

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В связи с этим, отметил эксперт, у российских граждан сформировано абсолютно неадекватное представление о том, что происходит в Украине.

"И я уже неоднократно говорил: ребята прекратите это, вы не представляете, что вы делаете. Эти люди, на мой взгляд, заслуживают даже не политической, а уголовной ответственности за свои действия, это совершенная политическая безответственность, поощряемая, к моему большому сожалению, властями", – подчеркнул он.

Читайте полный текст интервью "Без Европы не обойтись": российский политолог о войне на Донбассе и будущем Украины".

Напомним, недавно в "Слуге народа" рассказывали, хватит ли денег на борьбу с пропагандой Кремля. Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" Никита Потураев, в этом вопросе следует заручиться поддержкой Европы, поскольку сама Украина осилит финансово.

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Россия россияне пропаганда

Источник: Сегодня

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