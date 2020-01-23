В "Слуге народа" рассказали, хватит ли денег на борьбу с пропагандой Кремля

/ Фото: Игорь Рец

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, народный депутат, замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политике Верховной рады Никита Потураев в комментарии сайту "Сегодня" рассказал о суммах, которые Украина должна тратить на противодействие российской пропаганде.

В ходе круглого стола "Западный фронт информационной войны", который прошел в "Укринформе", Потураев напомнил, что на прошлой неделе депутаты Рады приняли постановление об обращении к властям Италии по поводу "дела Маркива". Напомним, суд Италии приговорил ветерана АТО Виталия Маркива к 24 годам заключения, признав его виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли на Донбассе.



По словам депутата, ситуация в Европе вызывает обеспокоенность, и случай с Маркивым не единичный, но показательный.

"К сожалению, очень непростая ситуация, но она может использоваться как пример того, что происходит, когда в странах Западной Европы идет системная работа по дискредитации Украины, ветеранов, украинских вооруженных сил. Что происходит, когда побеждают политики, которые идут под флагами не просто сотрудничества, а дружбы с Россией. Это показательная история, и если этому системно не противодействовать, мы будем постоянно подвергать себя таким опасностям", – отметил Потураев.

По его мнению, у Украины в ближайшее время не будет средств для самостоятельного противодействия российской агрессии, поэтому следует заручиться поддержкой Европы.

"Конечно, у нас нет столько ресурсов, сколько у России, и, к сожалению, в ближайшем будущем у нас их не будет. Не будет миллиардов долларов, которые (как в случае с РФ – Ред.), можно использовать ежегодно для продвижения своей повестки и месседжей, направленных не только на Украину, но и на дестабилизацию послевоенного мирового порядка, системы международного права. Но я уверен, что благодаря международному сотрудничеству мы можем бороться с Российской пропагандой в Европе. Мы должны продвигать понимание опасности России для Европы и демократических стран мира. Потому что ни одна страна, начиная от США, не защищена от российских информационных атак, подрывной работы", – заявил Потураев

Мы решили уточнить, сколько, тем не менее, средств должно выделять государство на борьбу с пропагандой России в Европе.

"Трудно сказать. Сколько бы не выделили, будет мало. Минимальная оценка, сколько они (Россия – Ред.) тратят – 2 миллиарда (долларов – Ред.), и до пяти с учетом теневых вещей. Минимальные 2 миллиарда мы тратить не сможем. Какой толк сейчас высчитывать это? Нам нужно рассчитать эффективность своих проектов. Ведь проект может быть эффективным, но стоить при этом 50 тысяч долларов. Нам надо добиться эффективности наших коммуникационных проектов", – отметил Потураев.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как некоторые европейские страны, в частности, Эстония и Финляндия противостоят гибридным угрозам со стороны России.

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