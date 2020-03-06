Накануне праздника 8 Марта украинцы раскупили в прямом смысле сотни тюльпанов, роз, хризантем, ранункулюсов, ирисов и других цветов. Корреспонденты сайта "Сегодня" отправились на цветочные рынки и пообщались с продавцами.

"Я с утра, за первых 3 часа продала около 500 тюльпанов, пришлось довозить еще", – говорит продавец Оксана, которая торгует цветами на площади Победы в столице.

Ее коллеги по "цеху", которые торгуют тюльпанами и розами в двух кварталах от этого места, рассказали, что удивлены поведению некоторых мужчин.

"Есть такие, которые торгуются за каждые две гривни. Ну как так можно?" – недоумевает продавец.

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"А у меня была ситуация, когда девушка покупала цветы, и ей не хватило 20 гривен. Конечно, сделал скидку, почему бы и нет, праздник же впереди", – рассказал нам еще один продавец тюльпанов. В тренде "Торгуются за каждые 2 гривни": украинцы ринулись скупать цветы

Опрошенные нами торговцы рассказали, что многие берут тюльпаны оптом.

"Один из первых покупателей купил у меня два букета по 35 тюльпанов. Мужчина купил, вообще не торгуясь. Кстати, заметил, что в этот раз многие просят заворачивать цветы не в бумажную обертку, а в целлофановую. Сложно сказать почему, но факт есть факт. Хотя как по мне – в бумаге красивее", – говорит продавец цветов возле станции метро "Политехнический институт".

Также торговцы нам рассказали, что тюльпаны на раскладках сегодня стоят от 20 до 30 грн за цветок, розы – в среднем до 100 грн за штуку. Впрочем, цены на букеты стартуют в среднем от 400 грн до 2000 грн, а вот в люксовых магазинах в эти дни авторские букеты колеблются от 2000 грн до 50 000 грн.

Видео: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" писал, что советуют дарить женщинам на 8 Марта.

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