То дождь, то солнце: прогноз погоды в Украине на неделю

Еврейские кучки / Фото: Pixabay

После теплого, а местами даже по-летнему жаркого начала сентября в Украину пришли серьезные холода и осадки. Началась ли настоящая осень, или сентябрь еще порадует украинцев теплом? Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду обещают синоптики в ближайшие дни.

В субботу, 21 сентября дожди возможны в некоторых западных областях страны, на севере и на востоке, в остальных регионах сухо. Днем будет холодно: на западе ожидается в среднем 14-16 градусов выше нуля, в центральных областях 13-16 градусов, на севере 11-14, в восточных областях 12-15, и на юге 14-17 градусов тепла.

В воскресенье, 22 сентября осадки снова ожидаются на севере и на востоке. Немного потеплеет: в западных областях днем от 18 до 21 градуса, в центре 18-20, на севере 15-18 градусов, в восточных областях 13-17 градусов, на юге – от 19 до 24 градусов выше нуля.

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В понедельник, 23 сентября дожди возможны только в Закарпатской области. Температура воздуха днем составит: на западе 18-21 градус тепла, в центральных областях 15-18 градусов, в северных 12-14 градусов, на востоке 13-15 градусов, и в южных регионах 19-24 градуса.

Во вторник, 24 сентября осадки ожидаются на большей части территории – сухо только в некоторых западных областях, на севере и местами на юге (в Запорожской области). При этом в Одесской и Николаевской областях стоит ждать настоящих ливней. Температура воздуха в центральных, северных и восточных областях останется на уровне понедельника, а вот на западе похолодает до 14-16 градусов. На юге тоже стоит ждать небольшого понижения температуры, в среднем до 19-21 градуса.

В тренде Ближайшая ночь будет очень холодной: когда в Украине снова потеплеет

В среду, 25 сентября в западных областях ожидается пасмурная погода, но без осадков – зато дожди пройдут на востоке. В южной и северной частях страны сухо. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне.

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Народный прогноз погоды

21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя, пишет сайт "Синоптик".

22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. В этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.

23 сентября почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.

24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.

25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. В этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки – весна будет ранней, а если снизу, то поздней.

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