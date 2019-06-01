Лето начинается с дождей, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 3 июня гроз стоит ждать в западной части страны и местами на юге

Фото: Анатолий Бойко

Началось лето, но настоящая жара пока запаздывает – синоптики на днях сообщили, что в конце мая-начале июня ожидаются дожди, да и в целом нынешнее лето не должно быть экстремально жарким. Сайт "Сегодня" разузнал подробнее о погоде на ближайшие дни.

В субботу, 1 июня на большей части территории Украины проливные дожди – сухо будет только в некоторых западных областях (Львовской, Волынской, Ровенской), на востоке и на юге страны. Температура воздуха днем в среднем составит: на западе от 22 до 25 градусов тепла, в центре от 25 до 30, на севере от 24 до 27, в восточных областях от 30 до 32, и на юге от 29 до 33 градусов выше нуля.

В воскресенье, 2 июня в Украине преимущественно сухо, но на части территорий запада, центра и востока ожидаются грозы. В западных областях днем от 23 до 25 градусов, в центре и на севере от 27 до 29, на востоке и на юге от 29 до 32 градусов.

В понедельник, 3 июня гроз стоит ждать в западной части страны и местами на юге (Одесская, Николаевская область). Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, разве что на востоке и юге температура днем упадет на пару градусов, примерно до 27-29.

Во вторник, 4 июня непогода снова на большей части украинской территории. В западных областях днем от 24 до 27 градусов, в центре 27-29, на севере 25-28, в восточных областях 28-30, и на юге от 27 до 31 градуса выше нуля.

В среду, 5 июня в Украине продолжает лить и греметь – сухо только в восточной части страны и на юге. Температура воздуха останется на уровне показателей предыдущего дня, в среднем по всей Украине 27-29 градусов тепла.

Народный прогноз погоды

1 июня почитается память благословенного князя Иоанна Угличского и великого князя Дмитрия Донского. В прежние времена в этот день еще бывали заморозки на почве. В старину заметили, если первые два дня июня льет дождь – весь месяц сухой, а лето будет теплым. А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными. Наблюдали также за птицами: если вороны садятся клювами в одну сторону – к сильному ветру, пишет сайт "Синоптик".

2 июня отмечается день мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученик Фалалей известен в народе под именем Огуречника, т.к. с этого дня начинали сеять огурцы: "На Филиппа да на Фалалея – доставай огурцы скорее". "На Фалалея – сади огурцы". Если в этот день много шишек на елке – к хорошему урожаю огурцов. В это время распускается жасмин. Также может еще зацветать рябина. Позднее цветение этого кустарника указывало нашим предками на позднюю осень.

3 июня почитается память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе Елену (Олену) называли Леносейкой, так как это было время посева льна. В древности заметили, что если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой. Также по этому дню судили о начале зимы: "Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря – снег с крупой".

4 июня отмечается день памяти мученика Василиска. В этот день следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы – к урожаю огурцов. На хороший урожай указывали и сильные росы.

5 июня почитается память святителя Леонтия Ростовского и чудотворца Романа Угличского. Если утром трава пахнет сильнее обычного – к дождю.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как ливни вызвали подтопления во Львовской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лето начинается с дождей, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"