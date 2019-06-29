Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

Фото: Данил Павлов

На смену аномальной жаре в Украине пришло похолодание, причем местами настолько ощутимое, что многие успели опять "заскучать по лету". Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду предсказывают синоптики в последние дни июня – первые дни июля.

В субботу, 29 июня в Украине будет не жарко. Несмотря на то, что осадки ожидаются лишь в северных и восточных областях, сухая погода в остальных регионах будет сопровождаться прохладой. Так, на западе страны днем от 20 до 22 градусов, в центре от 19 до 23, на севере от 19 до 21 градуса, в восточных областях от 21 до 25, и на юге от 24 до 27 градусов выше нуля.

В воскресенье, 30 июня дожди и грозы все так же пройдут в северных и восточных областях. Вместе с тем, столбик термометра снова пойдет вверх: в западных областях днем 26-29 градусов, в центре и на севере 22-24 градуса, в восточных областях от 21 до 23, и на юге от 23 до 25 градусов тепла.

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях (кроме Закарпатской). Температура воздуха продолжит расти: на западе днем 28-32 градуса, в центре 27-30, на севере 25-28 градусов, на востоке 23-26, и в южных регионах 26-31 градус выше нуля.

Во вторник, 2 июля дожди пройдут по всей Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Температура воздуха составит: в западных областях днем 26-28 градусов, в центре 29-31 градус, на севере 27-29 градусов, на востоке 28-30 градусов, и на юге 27-33 градуса тепла.

В среду, 3 июля на большей части страны сухо, дождей стоит ждать лишь там, где их не было накануне – в южных регионах. Жара снова немного спадет: в западных областях днем от 21 до 23 градусов, в центре от 23 до 28 градусов, на севере от 23 до 25, на востоке от 27 до 29, на юге – от 28 до 31 градуса выше нуля.

Народный прогноз погоды

29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: "На Тихона солнце идет тише". Это считается самый тихий день в году, пишет сайт "Синоптик". В старину приметили, если пчелы утром играют – будет ясный день, толкутся – к ненастью.

30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб – стонет, значит бурю не миновать.

1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день – день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния. В этот день наблюдали за травой: если утром она сухая – к ночи ожидай дождя.

2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению. Так вот: когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь; становятся злее, чаще жалят – перед засухою; сидят на стенках улья – к сильной жаре.

3 июля почитается память священномученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей – будет дождь или буря. А если снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему. Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой. Дождь в этот день мог "предсказать" не только паук. Если муравьи прячутся в кучи – жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла – тоже ожидай дождя.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, каких бед наделал ураган в Киевской области.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, лето, жара, прогноз погоды, июль

Вы сейчас просматриваете новость " Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Что лечит калина в организме человека

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

7 секретов знакомств, о которых женщины никогда не расскажут

Рада отказалась запрещать установку домашних солнечных батарей

«В глубоком шоке»: сын Алибасова о словах отца о наследстве

В Днепре нашли змею прямо на ступеньках супермаркета

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Названа самая вредная пищевая привычка

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня

27 июня, 09:04

Эксперты говорят, что нынешний год может быть не похож на предыдущие

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Зеленский нашел замену Климкину

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Как понять, что в организме не хватает магния
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь