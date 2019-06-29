Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

Фото: Данил Павлов

На смену аномальной жаре в Украине пришло похолодание, причем местами настолько ощутимое, что многие успели опять "заскучать по лету". Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду предсказывают синоптики в последние дни июня – первые дни июля.

В субботу, 29 июня в Украине будет не жарко. Несмотря на то, что осадки ожидаются лишь в северных и восточных областях, сухая погода в остальных регионах будет сопровождаться прохладой. Так, на западе страны днем от 20 до 22 градусов, в центре от 19 до 23, на севере от 19 до 21 градуса, в восточных областях от 21 до 25, и на юге от 24 до 27 градусов выше нуля.

В воскресенье, 30 июня дожди и грозы все так же пройдут в северных и восточных областях. Вместе с тем, столбик термометра снова пойдет вверх: в западных областях днем 26-29 градусов, в центре и на севере 22-24 градуса, в восточных областях от 21 до 23, и на юге от 23 до 25 градусов тепла.

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях (кроме Закарпатской). Температура воздуха продолжит расти: на западе днем 28-32 градуса, в центре 27-30, на севере 25-28 градусов, на востоке 23-26, и в южных регионах 26-31 градус выше нуля.

Во вторник, 2 июля дожди пройдут по всей Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Температура воздуха составит: в западных областях днем 26-28 градусов, в центре 29-31 градус, на севере 27-29 градусов, на востоке 28-30 градусов, и на юге 27-33 градуса тепла.

В среду, 3 июля на большей части страны сухо, дождей стоит ждать лишь там, где их не было накануне – в южных регионах. Жара снова немного спадет: в западных областях днем от 21 до 23 градусов, в центре от 23 до 28 градусов, на севере от 23 до 25, на востоке от 27 до 29, на юге – от 28 до 31 градуса выше нуля.

Народный прогноз погоды

29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: "На Тихона солнце идет тише". Это считается самый тихий день в году, пишет сайт "Синоптик". В старину приметили, если пчелы утром играют – будет ясный день, толкутся – к ненастью.

30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб – стонет, значит бурю не миновать.

1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день – день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния. В этот день наблюдали за травой: если утром она сухая – к ночи ожидай дождя.

2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению. Так вот: когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь; становятся злее, чаще жалят – перед засухою; сидят на стенках улья – к сильной жаре.

3 июля почитается память священномученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей – будет дождь или буря. А если снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему. Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой. Дождь в этот день мог "предсказать" не только паук. Если муравьи прячутся в кучи – жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла – тоже ожидай дождя.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, каких бед наделал ураган в Киевской области.

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